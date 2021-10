Riforma Pensioni, avviata la discussione alla Camera: le proposte

Riforma pensioni, il tempo stringe. Con la fine della sperimentazione triennale su Quota 100, che andrà in soffitta a fine anno, c’è da mettere mano al sistema previdenziale con un occhio di riguardo al cosiddetto ‘scalone’, la prima grana da evitare. E c’è ovviamente timore anche per un possibile ritorno alla Fornero.

Pensioni 2022, cosa cambia dal 1° gennaio: il primo passo

Una prima strategia per anticipare la pensione in vista della fine di Quota 100 è stato applicato con la revisione dell’elenco delle professioni usuranti grazie all’intervento della commissione sui lavori gravosi in previsione dell’allargamento dell’Ape sociale.

L’istruttoria prodotta dagli esperti sotto la guida dell’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha prodotto una lista più dettagliata dei mestieri più pesanti, suddivisi da 15 a 57 gruppi e da 65 a 203 mansioni o sottogruppi, che avranno così la possibilità di ricevere un’indennità, come anticipo della pensione, a 63 anni con 36 di contributi, a patto di aver svolto quella mansione per sei anni negli ultimi sette o sette anni negli ultimi dieci.

La discussione in Parlamento

Il governo, come detto, punta ad inserire la questione nella prossima legge di Bilancio, ed il Parlamento sta provando – forse fuori tempo massimo – a recuperare la propria centralità tramite la commissione Lavoro. L’obiettivo è quello di trovare una sintesi fra le posizioni dei diversi soggetti, per poter poi influire sulla Manovra stessa soprattutto riguardo nuove forme di flessibilità in uscita.

Le proposte alla Camera

Le proposte in discussione in Commissione Lavoro alla Camera per introdurre nuovi meccanismi di flessibilità in uscita dal gennaio 2022: