Fuga dal Telepass: le app per pagare meno

Accanto a Telepass e UnipolMove si aggiunge oggi un nuovo attore nel mercato degli strumenti per il pagamento dei pedaggi autostradali senza bisogno di fermarsi al casello. Si tratta di MooneyGo, tecnologia lanciata da Mooney, fintech italiana di prossimità recentemente acquisita da Enel e Intesa Sanpaolo.

Cos’è MooneyGo

MooneyGo nasce come app per la mobilità a 360 gradi: nei comuni convenzionati serve a pagare i parcheggi sulle strisce blu, a pianificare viaggi su treni e bus, a prenotare taxi e a noleggiare monopattini e biciclette. Oggi all’offerta si aggiunge anche il nuovo servizio di telepedaggio per pagare automaticamente in tutte le autostrade italiane evitando le code al casello tramite l’apposito device.

MooneyGo e il pedaggio autostradale: come funziona

Il funzionamento di MooneyGo non è diverso da quello del classico Telepass o del competitor UnipolMove: durante il transito del veicolo il device comunica con il casello autostradale, autorizza il pagamento e fa alzare la sbarra senza bisogno di fermarsi.

Attivare MooneyGo

Tre le alternative per attivare il servizio:

recarsi a ritirare la scatolina presso uno dei punti vendita Mooney abilitati in tutta Italia. La lista è sul sito ufficiale;

richiederla tramite l’app MooneyGo per poi riceverla a casa. Il percorso: Acquista > Telepedaggio o Profilo > Telepedaggio;

richiederla dal web entrando nell’area riservata del sito MooneyGo per poi ricevere lo strumento a casa.

Quanto costa il telepedaggio MooneyGo

Due le modalità di pagamento:

per i viaggiatori abituali viene suggerito un abbonamento . Al costo di un canone fisso di 1,50 euro al mese possono essere utilizzati tutti i servizi inclusi nell’offerta. Il costo di attivazione è di 5 euro e la spedizione del dispositivo è gratuita;

viene suggerito un . Al costo di un canone fisso di possono essere utilizzati tutti i servizi inclusi nell’offerta. Il costo di attivazione è di 5 euro e la spedizione del dispositivo è gratuita; ai viaggiatori occasionali viene suggerita una modalità pay per use secondo la quale si paga un canone solo nei mesi in cui viene utilizzato uno qualsiasi dei servizi inclusi nell’offerta. “Se non lo usi, non paghi”, assicura sintetizzando il sito ufficiale. Si tratta di una modalità già introdotta a suo tempo da Telepass. Il canone del servizio nei mesi di utilizzo è di 2,2 euro. Il costo di attivazione è di 10 euro e anche in questo caso la spedizione del dispositivo è gratuita.

Per “servizi inclusi” si intendono i pedaggi autostradali, i parcheggi convenzionati Telepass, l’Area C di Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina

MooneyGo va dunque ad aggiungersi a Telepass e a UnipolMove, lanciato sul mercato lo scorso anno. Qualunque sia lo strumento scelto, il risparmio in termini di tempo è innegabile.

“MooneyGo rivoluziona il proprio mercato di riferimento offrendo oggi, in un’unica app, la gamma più completa di servizi per la mobilità in una logica di perfetta integrazione che consente di risparmiare tempo e denaro. E questo, scegliendo in ogni momento la soluzione più adatta alle proprie esigenze e controllando i costi in massima trasparenza”, ha dichiarato Stefania Gentile, amministratore delegato della società.

Quanto costa UnipolMove

Di UnipolMove avevamo già scritto a suo tempo al momento del lancio sul mercato. Queste le offerte a settembre 2023:

l’offerta per i privati mette a disposizione due opzioni, ovvero UnipolMove base a 1 euro al mese e UnipolMove Pay per Use a 0,50 euro al giorno (da pagare solo quando lo si utilizza);

mette a disposizione due opzioni, ovvero e a (da pagare solo quando lo si utilizza); l’offerta business offre due piani: Small Business a partire da 1,5 euro al mese e Corporate, per la quale è necessario contattare il servizio commerciale.

Quanto costa Telepass

Queste le offerte Telepass a settembre 2023:

Telepass Pay X – dispositivo Telepass slim a 0 euro per i primi due anni, poi 1,76 euro al mese;

– dispositivo Telepass slim a 0 euro per i primi due anni, poi 1,76 euro al mese; Telepass Plus – 3 euro al mese;

– 3 euro al mese; Telepass Pay Per Use – 2,50 euro al mese solo nel mese in cui lo si utilizza;

– 2,50 euro al mese solo nel mese in cui lo si utilizza; Telepass Base – 1,83 euro al mese;

– 1,83 euro al mese; Telepass Next (solo per chi sia già cliente Telepass Plus): 5 euro al mese.