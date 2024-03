L'Istituto di previdenza ha comunicato il nuovo iter di presentazione della domanda per ottenere l'assegno pensionistico anticipato in modo più facile

Fonte: ANSA Pensionati in attesa in un ufficio Inps

Arriva la procedura più semplice per fare richiesta della pensione anticipata. L’Inps ha infatti comunicato di aver implementato il sistema di gestione delle pratiche per rendere più accessibile e immediata la presentazione delle domande da parte di chi ha 42 anni e dieci mesi di contributi, 41 e dieci mesi per le donne.

Il messaggio dell’Inps sulla procedura semplificata

Con il messaggio 1041/2024 con oggetto “Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche”, l’Ente previdenziale ha ricordato la procedura per la presentazione dell’istanza.

Gli aventi diritto che vogliano accedere all’assegno pensionistico anticipato possono accedere nella sezione “Pensione e previdenza” del sito dell’Inps, effettuando l’autentificazione tramite Spid, almeno di livello 2, o Carta nazionale dei servizi o ancora Carta di identità elettronica 3.0, selezionando su “Accedi all’area tematica” alla voce delle aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta entrati nell’area dedicata basterà selezionare “Nuova prestazione pensionistica” e compilare la domanda per la “Pensione anticipata”.

Nelle istruzioni dell’Inps a firma del direttore generale Vincenzo Caridi, si ricorda anche che le richieste possono essere inviate utilizzando il servizio degli Istituti di patronato o contattando il contact center integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Come ricorda l’Inps, la pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

alla Gestione Separata INPS;

alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);

alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’Ago dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, in entrambi le circostanze sempre tenendo conto del perfezionamento dei requisiti e delle condizioni richieste (qui lo speciale di QuiFinanza su come verificare contributi e pensione online sul sito dell’Inps).

Come fare domanda online della pensione anticipata flessibile

L’Istituto di previdenza aveva già aggiornato il sistema online per la presentazione della domanda di pensione anticipata a febbraio, comunicando le novità alla luce delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2024 sulla pensione anticipata flessibile e su Opzione donna (qui abbiamo spiegato come fare domanda della pensione anticipata flessibile sul sito dell’Inps).

Se il percorso per fare richiesta di Quota 103, con 62 anni di età e 41 anni di contributi, il percorso è pressoché uguale alla pensione anticipata ordinaria, per la domanda di Opzione donna 2024 è necessario selezionare la corrispettiva voce e a seguito dell’accesso inserire il numero di figli durante l’invio dell’istanza da parte delle lavoratrici interessata (qui per sapere cosa cambia sui requisiti di Quota 103 nel 2024).