Multinazionali – G7 trova accordo: tassa minima al 15%

Il G7 ha finalmente trovato l’accordo per l’imposizione di una tassa minima globale sulle grandi multinazionali, presenti ovunque nel mondo, che facilmente tendono ad eludere le imposte e fuggire verso i cosiddetti paradisi fiscali. Questi non sono solo quelli noti come le Barbados e le Isole Cayman, ma anche Paesi più “occidentali” ed evoluti come Olanda, Irlanda e così via.

Una svolta “storica” sotto il profilo della tassazione, che si avvia dunque ad essere più equa, in un momento cruciale in cui i Governi sono alla disperata ricerca di risorse per finanziare i vasti programmi di spesa richiesti dal periodo post pandemia e sostenere le economie dilaniate dalla crisi economico-sanitaria.

I Sette Grandi, riunitisi a Londra sotto la presidenza britannica, hanno trovato la quadra sull’imposizione di una tassa minima del 15% alle grandi imprese, da applicare Paese per Paese, in modo che si eviti la concorrenza sleale sotto il profilo fiscale. Tutto questo a prescindere da dove si abbia la domiciliazione fiscale, L’accordo punta però a tassare maggiormente le multinazionali che si sono arricchite con la crisi Covid – un accenno velato alle big del web come Amazon, Google, Facebook e cosi via – cui viene imposta una tassa sul 20% degli utili oltre la soglia del 10% di margine di profitto, da riallocare nei Paesi dove hanno effettuato le vendite.

Si prevede che questo sistema porti nelle casse degli Stati miliardi di dollari di tasse in più, che saranno impiegati per finanziare i molteplici piani di rilancio post pandemia.

Al vertice del G7 ha partecipato per l’Italia il Ministro Franco, al suo debutto nel circolo ristretto dei Sette Grandi; per gli Stati Uniti la Segretaria al Tesoro Janet Yellen, la ex “colomba” della Fed, oggi divenuta la maggior sostenitrice di politiche di sostegno prolungate nell’ambito dell’amministrazione Biden. L’intesa raggiunta in ambito G7 dovrà essere ora convalidata dal prossimo G20 a presidenza italiana, al vertice di luglio che si terrà a Venezia.