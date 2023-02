Prezzi di benzina e diesel in aumento nonostante i ribassi

In Italia, gli automobilisti sono costantemente alla ricerca delle migliori offerte per i carburanti, in particolare per quanto riguarda i prezzi di benzina e diesel. Le quotazioni dei prodotti raffinati stanno diminuendo, con una conseguente riduzione di quelli consigliati nei listini. Nonostante questo, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa della benzina sono ancora in aumento a causa dei rialzi degli ultimi giorni, mentre il gasolio è rimasto invariato alle pompe del self service e ha registrato un lieve calo su quelle del servito.

In questo contesto, è interessante notare che Tamoil ha recentemente ridotto di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio, mentre per Ip si registra un ribasso di un centesimo al litro. Per trovare i migliori prezzi di benzina e diesel in Italia, è bene tenere d’occhio i listini dei prezzi consigliati dei carburanti e verificare regolarmente i prezzi praticati alla pompa, che potrebbero subire ulteriori variazioni nei prossimi giorni.

I prezzi di benzina e diesel in Italia

Di seguito i prezzi medi di benzina e diesel pubblicati da Staffetta Quotidiana in base a quelli praticati dai gestori e comunicati all’Osservatorio del Ministero dello Sviluppo economico. La rilevazione settimanale è stata effettuata su circa 15 mila impianti.

I prezzi di benzina e diesel al self service in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al self service è di 1,864 euro al litro, con un aumento di 2 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service per le compagnie è di 1,866 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service delle pompe bianche è di 1,859 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al self service in autostrada è di 1,943 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service è di 1,847 euro al litro, invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service per le compagnie è di 1,850 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service delle pompe bianche è di 1,840 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al self service in autostrada è di 1,925 euro al litro.

I prezzi di benzina e diesel al servito in Italia oggi

Il prezzo medio della benzina praticato al servito è di 2,004 euro al litro, con un aumento di 2 millesimi.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito per le compagnie è di 2,046 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito delle pompe bianche è di 1,919 euro al litro.

Il prezzo medio della benzina praticato al servito in autostrada è di 2,199 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito è di 1,989 euro al litro, con un ribasso di un millesimo.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito per le compagnie è di 2,034 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito delle pompe bianche è di 1,900 euro al litro.

Il prezzo medio del diesel praticato al servito in autostrada è di 2,188 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Staffetta Quotidiana pubblica anche i prezzi di gpl, metano e gnl, tutti al servito.

I prezzi medi del gpl in Italia oggi

Il prezzo medio del gpl è di 0,807 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl per le compagnie è di di 0,810 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl alle pompe bianche è di di 0,804 euro al litro.

Il prezzo medio del gpl in autostrada è di 0,899 euro al litro.

I prezzi medi del metano in Italia oggi

Il prezzo medio del metano è di 1,955 euro al chilo, con una flessione di 9 millesimi.

Il prezzo medio del metano per le compagnie è di di 1,955 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano alle pompe bianche è di di 1,958 euro al chilo.

Il prezzo medio del metano in autostrada è di 1,945 euro al chilo.

I prezzi medi del gnl in Italia oggi

Il prezzo medio del gnl è di 1,789 euro al chilo, con un ribasso di 3 millesimi.

Il prezzo medio del gnl per le compagnie è di di 1,824 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl alle pompe bianche è di di 1,764 euro al chilo.

Il prezzo medio del gnl in autostrada è di 1,723 euro al chilo.

Nonostante gli aumenti rilevati, dunque soprattutto per il diesel si notano cifre medie più basse rispetto alla precedente rilevazione dei prezzi dei carburanti, consultabile qua. Ma cosa accadrebbe se i prezzi del gasolio tornassero sopra i 2 euro? Ne abbiamo parlato qua. Nel mentre l’Unione Europea ha stabilito lo stop delle auto a benzina e diesel. Qua la nuova data.