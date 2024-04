Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Approvato il bonus befana 2025: 100 euro in più ai lavoratori

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato il pacchetto di decreti Primo maggio contenenti molti interventi sul fisco e a sostegno del lavoro e delle famiglie. Tra queste rientra il cosiddetto bonus befana 2025 che permetterà ai lavoratori meno facoltosi di poter contare su 100 euro in più nella busta paga di gennaio 2025. Per il 2024, come precisato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo non c’erano abbastanza coperture a causa degli interventi già adottati dal governo nel corso dell’anno. A poter beneficiare del bonus befana 2025 saranno nello specifico i lavoratori dipendenti appartenenti a famiglie monoreddito o monogenitoriali con un reddito complessivo inferiore a 28mila euro.

Bonus befana 2025 da 100 euro

Il bonus befana 2025 è stato così ribattezzato in quanto verrà riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici nei primi giorni del mese di gennaio 2025, in concomitanza della festività che chiude il periodo natalizio. Si tratta di una scelta non casuale, con il governo che ha precisato di guardare con grande interesse ad aiutare le famiglie più bisognose in un periodo contraddistinto da maggiori spese. L’intervento, per Leo, è da considerarsi “in relazione a tutto quello che il governo ha fatto: taglio del cuneo fiscale, Irpef da quattro a tre aliquote, fringe benefit”.

Questo bonus è nello specifico rivolto ai nuclei monogenitoriali e ai dipendenti che hanno un coniuge e almeno un figlio o una figlia a carico e un reddito complessivo inferiore a 28mila euro. Per la verifica del requisito dei familiari a carico si seguiranno le regole previste dall’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, mentre l’ammontare reddituale cui si farà riferimento per l’assegnazione dei 100 euro in busta paga sarà quello complessivo del 2024.

Bonus befana 2025, i requisiti

A poter beneficiare del bonus befana 2025 saranno i lavoratori in possesso di precisi requisiti elencati nel comunicato stampa diffuso dal governo Meloni in data 30 aprile 2024 dopo l’approvazione dei decreti Primo maggio. Ecco dunque che per ottenere i 100 euro in busta paga è necessario avere:

reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;

imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti”.

Bonus befana 2025, come ottenerlo

Per quanto riguarda le domande per ottenere il bonus befana 2025 e le modalità di erogazione, al momento non ci sono delle decisioni ufficiali. Sembra comunque che si seguiranno le procedure già previste per il limite più ampio di esenzione dei fringe benefit, con i beneficiari che per ottenere la misura dovranno dunque limitarsi a presentare una dichiarazione al sostituto d’imposta. A conferma di quanto descritto, ci sono anche le parole del viceministro Leo che sul tema ha precisato che il bonus verrà “erogato attraverso i sostituti d’imposta nel 2025”.