150 euro al mese per 12 mesi per chi trasferisce la propria residenza a Mantova. In caso di giovani under 36 il periodo di godimento del beneficio raddoppia passando a 24 mesi. E c'è anche un altro bando che riguarda gli affitti

Fonte: 123RF La città di Mantova offre 150 euro al mese a chi trasferisce la residenza: requisiti e limiti

Chi si trasferisce a Mantova avrà 150 euro al mese per 12 mensilità a titolo di bonus affitto. Il bando “Benvenuti in città” è lo strumento tramite il quale l’amministrazione comunale intende attrarre nuovi cittadini. Le domande prendono il via dal 6 maggio. L’investimento complessivo ammonta a 200.000 euro e il bando resterà aperto fino al termine delle risorse.

Mantova, il bando “Benvenuti in città”

Ma oltre ad attrarre nuovi residenti con l’elargizione di 1.800 euro suddivisi fra 12 mesi, il Comune di Mantova intende stimolare i privati a recuperare le numerose case sfitte disseminate per la città.

Il bando è rivolto a single e famiglie che decidano di spostare la residenza a Mantova prendendo in affitto un alloggio sul libero mercato o nell’ambito del Sas (Servizio Abitativo Sociale).

I requisiti

Il progetto è rivolto agli under 36. Possono fare domanda sia i cittadini degli altri comuni che i giovani già residenti a Mantova che vivono con i genitori e che desiderano andare a vivere da soli. Solo ed esclusivamente per questa seconda categoria il bonus abitativo raddoppia passando a 150 euro per 24 mesi, anziché 12. Solo per loro il contributo mensile di 150 euro sarà esteso a 24 mesi anziché 12 (da 1.800 euro si passa a 3.600).

Ci sono poi anche altri limiti: chi vuole accedere alla misura deve possedere un Isee compreso tra i 9.500 e i 40.000 per gli under 36. Per tutti gli altri il range Isee va dai 14.000 ai 40.000 euro. Serve poi il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, essere regolarmente soggiornante, essere titolare di un contratto di locazione registrato in data successiva alla pubblicazione del bando della durata di almeno 1 anno e con un canone di locazione mensile di almeno 350 euro. Ultima condizione: percepire un reddito da lavoro o da pensione già al momento della domanda.

Le richieste vanno presentate a partire dalle 8:30 del 2 maggio 2024. Non ci sarà alcuna graduatoria: gli aventi diritto otterranno il bonus in base all’ordine cronologico di ricezione delle loro istanze che vanno presentate on line sul sito del Comune di Mantova, dopo identificazione digitale. Alle domande accolte seguirà apposita mail.

Bando “Abitare Borgochiesanuova”

Il Comune di Mantova ha dato vita anche la bando “Abitare Borgochiesanuova”, finanziato con 9 milioni di euro dal Pnrr. Il progetto è finalizzato all’affitto di 67 nuovi appartamenti comunali nel quartiere Borgo Chiesanuova. Il beneficio è rivolto a chi ha reddito da lavoro e ha un Isee del nucleo familiare tra i 14.000 e i 40.000 euro. I soldi saranno disponibili in due tranche da settembre e dicembre 2024. L’istanza di partecipazione va presentata dalle 9:00 del 6 maggio 2024 alle 12:00 del 28 giugno 2024. Possono partecipare i cittadini italiani o comunitari o di altri Stati con permessi specifici. Altri requisiti: risiedere in Lombardia (o svolgervi un’attività lavorativa) e non avere precedenti assegnazioni di alloggi sociali negli ultimi cinque anni.

Ci sono alcune categorie preferenziali: le coppie under 36 i cui due membri prima avevano due stati di famiglia differenti e i lavoratori e i nuclei familiari non residenti a Mantova che intendono trasferire la propria residenza.