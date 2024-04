Le pensioni a maggio 2024 verranno pagate a partire da giorno 2, per via della festività del Primo Maggio. Di seguito anche le date di Adi, Sfl, Naspi e Dis-Coll

Fonte: 123RF Il calendario dei pagamenti Inps di maggio 2024

Ecco le date dei pagamenti Inps di maggio 2024. Le date sono molte e riguardano una generalità di utenti, eterogenei per età e tipologia: si va dalle pensioni all’Assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza), dalla Naspi per i disoccupati al Supporto per la formazione e il lavoro.

Pagamento pensioni a maggio 2024

Come ogni mese, anche a maggio 2024 vengono pagate le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di invalidità e anche il cosiddetto Assegno sociale.

L’1 maggio, Festa dei lavoratori, banche e uffici postali sono chiusi. Dunque il pagamento delle pensioni slitta a giovedì 2 maggio. Sempre giorno 2 vengono pagate anche le pensioni agli invalidi civili e le indennità di accompagnamento. In pagamento giovedì 2 maggio anche l’Assegno sociale, prestazione che spetta a chi sia in condizioni economiche svantaggiate a partire dai 67 anni d’età anagrafica.

Come di consueto, per evitare inutili file e per agevolare il lavoro degli operatori allo sportello, chi volesse recarsi in banca o alle Poste per prelevare la pensione in contanti dovrà rispettare un calendario:

giovedì 2 maggio – cognomi dalla A alla C;

venerdì 3 maggio – cognomi dalla D alla K;

sabato 4 maggio – (solo mattina) cognomi dalla L alla P;

lunedì 6 maggio – cognomi dalla Q alla Z.

Assegno unico universale

L’Assegno unico universale è il sostegno alle famiglie con figli a carico. Viene erogato indistintamente a tutti i nuclei familiari con minori, ma l’importo cambia a seconda del numero dei componenti e dell’Isee dichiarato.

Per chi già lo percepisce, a maggio 2024 l’Assegno unico verrà pagato tra mercoledì 15 e venerdì 16. Per chi ne abbia fatto domanda ad aprile l’erogazione avverrà tra lunedì 27 e venerdì 31 maggio. Stessa data per chi nel nucleo familiare nell’ultimo mese abbia avuto una variazione tale da comportare un ricalcolo dell’importo.

Assegno di inclusione

A maggio l’Assegno di inclusione verrà erogato martedì 28 maggio, salvo cambi di programma imprevisti. Ad aprile, ad esempio, l’Inps aveva annunciato il pagamento dell’Adi per giorno 26, ma poi ha anticipato l’erogazione al 24.

Supporto Formazione e lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) consiste in 350 euro mensili erogati ai disoccupati che accettino di effettuare un percorso di formazione e riqualificazione professionale finalizzati a trovare un impiego. La data di pagamento canonica è fissata al 27 di ogni mese, ma con alcune eccezioni:

per chi già lo percepisce il pagamento avviene giorno 27 di ogni mese;

il 27 è la data di percezione anche per chi abbia fatto domanda entro il 15 del mese e sia già in possesso di tutti i requisiti di legge;

le domande presentate nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15, porteranno a un pagamento il giorno 15 del mese successivo.

Naspi e Dis-Coll

Il pagamento della Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) non prevede una data identica per tutti i beneficiari. L’erogazione dipende da quando è stata presentata la domanda. In generale il pagamento avviene attorno agli stessi giorni del pagamento precedente. Vale lo stesso per la Dis-Coll.