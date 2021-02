ISA 2021, soggetti esclusi: le novità e i codici Ateco nel decreto del MEF

editato in: da

Il Mef ha previsto diversi casi di esonero dall’applicazione degli ISA, gli Indicatori Sintetici di Affidabilità nelle dichiarazioni dei redditi 2021, per le attività economiche su cui l’emergenza Covid-19 ha pesantemente influito.

In particolare sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità le partite Iva: che hanno avuto una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019; hanno aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019; esercitano prevalentemente le attività economiche con codici riportati nell’elenco allegato al decreto.

Le novità sono contenute nel decreto del MEF datato 2 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2021.

ISA 2021, quali sono i soggetti esclusi

Sono esonerati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 i seguenti soggetti:

coloro che, nel corso del 2020, abbiano subito un calo di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi, rispetto al 2019;

coloro che abbiano aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, e che esercitano le attività economiche individuate dai codici ATECO allegati al decreto MEF pubblicato il 9 febbraio 2021;

coloro che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO allegati al decreto MEF del 9 febbraio 2021.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA per il 2021, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali, ma non saranno soggetti al calcolo del valore di affidabilità fiscale.

ISA 2021, i criteri per l’individuazione delle esclusioni

Il documento del MEF riporta che “Tali cause di esclusione sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, a opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19″.

La causa di esclusione collegata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, segue il criterio previsto prima dal decreto Rilancio e poi dai decreti Ristori, parametrando però la verifica non al mese (aprile 2020-aprile 2019), bensì all’intera annualità.

Anche la causa d’esclusione prevista per le partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019 segue la logica dei ristori, in particolare dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto legge n. 137/2020.

ISA 2021, i codici ATECO esclusi

L’elenco dei codici ATECO (che è riportato nell’allegato A) è stato predisposto sulla base dei decreti di sospensione delle attività produttive. I soggetti esclusi dagli ISA sono quindi gli esercenti attività maggiormente interessati dai provvedimenti di chiusura.

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei codici ATECO:

47.19.10 Grandi magazzini

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

49.39.01 Gestioni di funicolari, skiͲlift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o subͲurbano

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

90.00.04 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.12.00 Attività di club sportivi

93.13.00 Gestione di palestre

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99 Altre attività sportive nca

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo nightͲclub e simili

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 Stabilimenti termali

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca.