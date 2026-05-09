Il calendario rimborsi del Modello 730/2026: quando arrivano i soldi in busta paga e sulla pensione. Quali sono le date, le scadenze e come evitare ritardi dell'Agenzia delle Entrate

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando arrivano i rimborsi del Modello 730?

Il calendario fiscale italiano è una macchina complessa dove il tempo è, letteralmente, denaro. Per chi attende il recupero delle spese mediche, degli interessi del mutuo o dei bonus edilizi, la domanda non è se il credito verrà riconosciuto, ma quando quel credito si trasformerà in liquidità reale. Il Modello 730/2026 non fa eccezione: la data in cui il contribuente premerà il tasto invio sul portale dell’Agenzia delle Entrate (o consegnerà i documenti al Caf) determinerà la velocità con cui l’importo apparirà nella busta paga o sul cedolino della pensione.

Vediamo come funziona il meccanismo dei flussi di rimborso, le finestre temporali per i dipendenti e i pensionati, e i motivi per cui, a volte, il Tesoro decide di prendersi un po’ di tempo in più.

Inviare prima il Modello 730/2026 per anticipare le pratiche

Il principio che governa il Modello 730/2026 è quello della disponibilità a scorrimento. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello precompilato a partire dal 30 aprile 2026, ma la vera partita inizia il 20 maggio, data dalla quale è possibile modificare e inviare la dichiarazione.

Da quel momento scatta un cronometro invisibile: il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno bisogno di tempi tecnici per elaborare i conguagli. In linea generale, il rimborso viene erogato sulla prima retribuzione utile (o rata di pensione) a partire dal mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta riceve il prospetto di liquidazione (il modello 730-4).

Quando arriva il rimborso in busta paga

Per i lavoratori dipendenti, il mese di luglio è storicamente il momento in cui arriva il rimborso. Tuttavia, per centrare questa scadenza, è necessario muoversi con anticipo.

Ecco il calendario stimato per il 2026 in base alla data di presentazione

Data di invio del 730 Mese del rimborso in busta paga Entro il 31 maggio luglio Dal 1° al 20 giugno agosto Dal 21 giugno al 15 luglio settembre Dal 16 luglio al 31 agosto ottobre Dal 1° al 30 settembre novembre / dicembre

Il collo di bottiglia di settembre

Presentare la dichiarazione dei redditi a ridosso della scadenza finale (30 settembre 2026) è tecnicamente corretto ma finanziariamente rischioso. In questo caso, il sostituto d’imposta riceve i dati troppo tardi per le elaborazioni di ottobre, facendo slittare l’accredito in busta paga a novembre o addirittura dicembre. Per chi ha crediti consistenti, significa privarsi di quella liquidità per quasi sei mesi rispetto a chi ha inviato il modello a maggio.

Il calendario per chi riceve la pensione

I pensionati devono mettere in conto una velocità di crociera leggermente diversa. L’Inps, che agisce come sostituto d’imposta per milioni di italiani, segue un calendario che prevede solitamente un mese di ritardo rispetto ai lavoratori attivi.

Questo accade perché le procedure di elaborazione dei cedolini della pensione sono anticipate rispetto a quelle degli stipendi privati:

se l’invio viene effettuato entro maggio , il rimborso è visibile nel cedolino di agosto o settembre ;

, il rimborso è visibile nel cedolino di o ; con l’invio tra giugno e luglio , l’accredito slitta a ottobre ;

e , l’accredito slitta a ; con l’invio a settembre, il conguaglio arriva a novembre o dicembre.

È bene ricordare che il rimborso non viene pagato con un assegno separato, ma appare come voce specifica (Conguaglio Irpef da 730) all’interno della quota mensile della pensione.

Rimborsi oltre i 4.000 euro: il blocco dei controlli

C’è un’eccezione che può stravolgere qualsiasi calendario: il tetto dei 4.000 euro. Se il credito derivante dal Modello 730/2026 supera questa soglia, o se la dichiarazione presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle Entrate, l’erogazione automatica si blocca.

In questi casi, l’AdE ha facoltà di effettuare controlli preventivi. Questo significa che il rimborso non passerà dalla busta paga o dalla pensione, ma verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente del contribuente (se è stato fornito l’Iban).

In presenza di controlli preventivi, il rimborso può slittare fino a sei mesi dopo la scadenza del termine di presentazione, arrivando spesso tra gennaio e marzo 2027.

Cosa succede se non si ha un sostituto d’imposta?

Molti contribuenti presentano il 730 pur essendo privi di un datore di lavoro al momento della dichiarazione (ad esempio, lavoratori precari o chi ha perso l’impiego dopo l’invio). In questo caso si utilizza la modalità 730 senza sostituto.

Il rimborso non avverrà né in busta paga né sulla pensione, ma sarà l’Agenzia delle Entrate a pagare direttamente. Se il contribuente ha comunicato il proprio Iban nell’area riservata, i soldi arriveranno generalmente tra dicembre 2026 e i primi mesi del 2027. Se non sono state fornite le coordinate bancarie, il diretto interessato riceverà un mandato di pagamento da riscuotere presso gli uffici postali.

L’impatto delle nuove detrazioni

Perché quest’anno il rimborso potrebbe essere più corposo? Il Modello 730/2026 recepisce le modifiche fiscali entrate in vigore nel 2025. Tra queste, spiccano le nuove soglie per la detrazione da lavoro dipendente (che sale a 1.955 euro per i redditi bassi) e l’allineamento della no tax area a 8.500 euro.

È necessario, inoltre, prestare attenzione alla mini-rivoluzione dei familiari a carico: da quest’anno la detrazione per i figli si concentra principalmente sulla fascia 21-30 anni (salvo disabili), un cambiamento che potrebbe influenzare l’esito finale del calcolo Irpef.

Come ottenere il rimborso più rapidamente

Ma vediamo come ottenere il rimborso rapidamente:

verificare l’Iban accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e assicurarsi che il conto corrente sia correttamente registrato – anche se il rimborso passa dalla busta paga, avere l’Iban registrato accelera i tempi in caso di controlli;

nel Modello 730 deve essere indicato il sostituto d’imposta corretto – se si è cambiato lavoro da poco, indicare il vecchio datore bloccherà il rimborso;

se si accetta il precompilato così com’è, senza apportare modifiche, esenta dai controlli documentali sulle spese comunicate dai terzi (medici, banche, assicurazioni), rendendo la procedura più snella.

In conclusione, il Modello 730/2026 premia la tempestività. Chi riuscirà a chiudere la pratica entro le prime settimane di giugno potrà godersi l’estate con un’entrata extra in busta paga o sulla pensione, mentre gli indecisi di settembre dovranno attendere il Natale per chiudere i conti con il Fisco.