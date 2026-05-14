Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funzionano le detrazioni per i figli a carico

Il panorama fiscale italiano ha subìto trasformazioni radicali negli ultimi anni, e il 2026 si prospetta come un anno cruciale per il consolidamento delle nuove regole sulle agevolazioni alle famiglie. La gestione delle detrazioni figli a carico nel Modello 730/2026 non è più una procedura automatica come in passato, ma richiede un monitoraggio attento, specialmente quando i figli entrano nel mercato del lavoro attraverso stage, contratti a termine o collaborazioni.

Le detrazioni figli a carico: i limiti di reddito

Essere a carico non è una condizione legata alla convivenza o al mantenimento affettivo, ma un dato puramente numerico basato sul reddito complessivo. La normativa fiscale italiana stabilisce che un familiare è considerato a carico se il suo reddito annuo lordo non supera determinate soglie. Per il 2026, questi limiti sono differenziati per età, una scelta del legislatore volta a proteggere le famiglie con studenti universitari o giovani alla prima esperienza lavorativa:

la soglia di 4.000 euro si applica ai figli di età uguale o inferiore a 24 anni;

si applica ai figli di età uguale o inferiore a 24 anni; la soglia di 2.840,51 euro si applica ai figli di età superiore a 24 anni.

Il superamento di questi limiti, anche per un solo centesimo, comporta la decadenza totale del diritto alle detrazioni per tutto l’anno solare di riferimento. Non esiste la pro-rata: se un figlio viene assunto a dicembre con un bonus d’ingresso elevato che lo spinge sopra la soglia, il genitore perde il diritto per tutti i dodici mesi precedenti.

Redditi, attenzione alla certificazione unica

Un errore frequente nella compilazione del Modello 730/2026 è considerare solo lo stipendio netto percepito dal figlio. Il fisco, invece, guarda al reddito complessivo lordo. In questo calcolo rientrano:

i redditi da lavoro dipendente e assimilati;

i redditi derivanti da locazioni brevi (il cosiddetto affitto breve della stanza o della seconda casa);

i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, anche se soggetti a regime forfettario (che, pur avendo un’imposta sostitutiva, rilevano per il calcolo dei carichi familiari);

le quote di reddito esenti, come quelle derivanti da borse di studio, solo se specificamente previsto dalla norma (molte borse universitarie sono esenti e non fanno cumulo, ma gli assegni di ricerca spesso sì).

È dunque fondamentale dare un’occhiata alla certificazione unica (Cu) del figlio prima di procedere con l’invio della dichiarazione dei genitori.

La coesistenza con l’assegno unico e universale

Dal 2022, il panorama è cambiato radicalmente. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, le detrazioni fiscali in busta paga sono state sostituite dall’assegno unico erogato dall’Inps. Tuttavia, nel Modello 730/2026, le detrazioni figli a carico tornano a essere protagoniste per la fascia d’età compresa tra i 21 e i 30 anni.

In questa zona grigia, il genitore deve fare un doppio controllo: se il figlio ha 22 anni e lavora, non percepisce più l’assegno unico (salvo casi di disabilità o particolari requisiti Isee), ma deve richiedere la detrazione Irpef. Se il figlio supera i 4.000 euro di reddito, il genitore perde l’unico beneficio fiscale rimasto.

Le spese detraibili: quali si rischia di perdere?

Il vero rischio economico legato al superamento delle soglie di reddito non è solo la perdita della detrazione base, ma l’impossibilità per il genitore di scaricare i costi sostenuti per conto del figlio. Nel Modello 730/2026, infatti, se un figlio non è fiscalmente a carico, il genitore perde il diritto al rimborso Irpef del 19% su una vasta gamma di uscite che gravano sul bilancio familiare.

Ecco le principali categorie di spesa che non saranno più detraibili dal genitore:

spese sanitarie , non sarà più possibile detrarre ticket, visite specialistiche, interventi chirurgici o l’acquisto di farmaci e dispositivi medici (come occhiali da vista o apparecchi acustici) effettuati per il figlio.

, non sarà più possibile detrarre ticket, visite specialistiche, interventi chirurgici o l’acquisto di farmaci e dispositivi medici (come occhiali da vista o apparecchi acustici) effettuati per il figlio. istruzione e università , si perde la detrazione sulle tasse di iscrizione a scuole secondarie e università (pubbliche o private), master e corsi di specializzazione;

, si perde la detrazione sulle tasse di iscrizione a scuole secondarie e università (pubbliche o private), master e corsi di specializzazione; affitto per studenti fuori sede , nel caso in cui il figlio dovesse studiare in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza, il genitore perde la detrazione sui canoni di locazione (fino a un massimo di 2.633 euro di spesa);

, nel caso in cui il figlio dovesse studiare in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza, il genitore perde la detrazione sui canoni di locazione (fino a un massimo di 2.633 euro di spesa); attività sportive , non si potranno più recuperare le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi (fino ai 18 anni) a palestre, piscine e altre strutture sportive;

, non si potranno più recuperare le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi (fino ai 18 anni) a palestre, piscine e altre strutture sportive; trasporto pubblico , ossia gli abbonamenti ai mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale non potranno più essere portati in detrazione dal genitore.

, ossia gli abbonamenti ai mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale non potranno più essere portati in detrazione dal genitore. assicurazioni, che comprendono i premi versati per polizze vita, infortuni o per il rischio di non autosufficienza stipulate a favore del figlio, le quali non saranno più agevolabili per il dichiarante.

Quando il figlio supera la soglia (ad esempio guadagnando 4.500 euro), diventa l’unico titolato a detrarre queste spese. Tuttavia, con un reddito così basso, le sue tasse dovute saranno minime o nulle: di conseguenza, non avrà abbastanza imposta lorda da cui sottrarre i rimborsi del 19%. Il risultato è che quelle detrazioni vanno irrimediabilmente perdute per l’intero nucleo familiare.

Figli all’estero e regime forfettario

Con la mobilità internazionale crescente, molti figli lavorano all’estero (Erasmus plus, tirocini o primi impieghi). Anche se il reddito è prodotto fuori dall’Italia, esso deve essere dichiarato o comunque conteggiato per verificare se il figlio è ancora a carico, a meno che il figlio non sia iscritto all’Aire e abbia la residenza fiscale estera.

Un altro punto critico riguarda la partita Iva forfettaria. Molti giovani professionisti optano per questa soluzione per beneficiare della tassazione al 5% riservata a chi avvia l’attività. Anche se pagano poche tasse, il loro reddito lordo (calcolato in base ai coefficienti di redditività) conta per il limite dei 2.840,51 euro. È un paradosso comune: un figlio con 5.000 euro di fatturato forfettario è indipendente per il fisco, obbligando il genitore a rinunciare alle agevolazioni.

Come gestire le variazioni in corso d’anno

Cosa deve fare un genitore se il figlio viene assunto a metà del 2026? Se si ha il sospetto che il figlio possa superare la soglia di reddito, è bene comunicare al proprio datore di lavoro la rinuncia alle detrazioni mensili in busta paga.

Se a fine anno il figlio non avrà superato la soglia, il genitore potrà comunque recuperare tutte le detrazioni spettanti in un’unica soluzione tramite il Modello 730/2026. Questa procedura evita il rischio di dover restituire somme importanti (il cosiddetto conguaglio a debito) nello stipendio di dicembre o nel mese di luglio dell’anno successivo, gravato da interessi e possibili sanzioni per infedele dichiarazione.

Le detrazioni previste per i figli disabili

Esiste un’unica categoria che gode di una tutela rafforzata: i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92. Per loro, le detrazioni fiscali nel Modello 730/2026 non hanno limiti di età. Anche se il figlio ha 40 anni, il genitore può continuare a fruire della detrazione maggiorata, a patto che venga rispettato il limite di reddito di 2.840,51 euro.

Inoltre, per i figli disabili, le spese mediche e di assistenza specifica rimangono spesso deducibili o detraibili con regole più vantaggiose, garantendo un supporto continuo al nucleo familiare.