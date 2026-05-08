Mi espropriano la casa: possono farlo? Quanto mi devono pagare?

Il Comune può espropriare casa o terreno per un’opera pubblica, ma il valore del bene e l’indennità proposta non sono automatici

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La comunicazione del Comune arriva insieme alle planimetrie del progetto. In fondo agli allegati compare anche il numero della particella catastale: dentro quell’area destinata all’ampliamento di una strada, a una nuova linea ferroviaria o a un’opera pubblica c’è anche il terreno, il garage o la casa di proprietà.

Negli ultimi anni interventi infrastrutturali e opere finanziate anche dal PNRR hanno riportato il tema dell’espropriazione per pubblica utilità dentro progetti di ampliamento e riqualificazione che coinvolgono sempre più spesso proprietà private.

L’esproprio per pubblica utilità è previsto dall’art. 42 della Costituzione e disciplinato dal D.P.R. 327/2001, ma non può avvenire con una decisione generica dell’amministrazione. Servono una dichiarazione di pubblica utilità, un procedimento regolare e un’indennità di esproprio calcolata secondo criteri precisi.

Sul valore del bene, sugli atti della procedura e sulle occupazioni illegittime si concentra oggi una parte importante del contenzioso sugli espropri.

Il Comune può espropriarti casa perché deve fare un’opera pubblica?

Sì, il Comune può espropriare una casa o un terreno per realizzare un’opera pubblica, ma solo nei casi previsti dalla legge e con un’indennità di esproprio riconosciuta al proprietario.

“L’art. 42 della Costituzione consente l’espropriazione per pubblica utilità per motivi di interesse generale, nei casi stabiliti dalla legge e dietro pagamento di un indennizzo”.

Il procedimento è regolato dal D.P.R. 327/2001 e si intreccia con gli strumenti urbanistici utilizzati per localizzare l’opera: una fascia ferroviaria che attraversa terreni agricoli, un’area edificabile destinata a verde pubblico, un immobile incluso nell’ampliamento di una strada.

In questi casi la proprietà resta ancora formalmente del titolare, ma il vincolo preordinato all’esproprio cambia già la posizione del bene all’interno del piano urbanistico e può incidere anche sul valore attribuito all’area. Il problema emerge soprattutto nei terreni edificabili diventati inedificabili dopo l’inserimento dell’area nel progetto dell’opera pubblica.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10464 del 2026, ha chiarito che la stima deve guardare alla disciplina urbanistica precedente al vincolo espropriativo. Un terreno inserito successivamente nell’opera pubblica non perde in automatico il valore edificatorio che aveva prima dell’avvio del procedimento. Da questa valutazione può dipendere una parte importante dell’indennità di esproprio riconosciuta al proprietario.

È arrivata la comunicazione di esproprio, cosa deve succedere prima del decreto?

Il decreto di esproprio arriva alla fine del procedimento; prima ci sono atti urbanistici, notifiche e passaggi amministrativi che servono a individuare le aree coinvolte e a collegare il bene privato all’opera pubblica.

La procedura di espropriazione parte dal vincolo urbanistico inserito nella pianificazione del territorio. Poi arrivano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, le comunicazioni ai proprietari e la prima determinazione dell’indennità provvisoria. Il decreto finale chiude il procedimento e trasferisce il bene all’autorità espropriante.

Nella comunicazione possono comparire la particella catastale, le planimetrie del progetto, l’elenco degli immobili coinvolti e la prima stima dell’indennità di esproprio. Prima del decreto il proprietario può presentare osservazioni sugli atti della procedura, anche sul valore attribuito al bene o sull’individuazione delle aree interessate.

Può accadere che i lavori inizino prima del trasferimento definitivo della proprietà. L’amministrazione può ottenere l’occupazione anticipata del terreno o dell’immobile attraverso uno specifico provvedimento previsto dal procedimento espropriativo. L’occupazione illegittima riguarda invece i casi in cui il bene viene acquisito fuori dalle norme stabilite dalla procedura.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 52 del 2026, ha richiamato proprio questa differenza, distinguendo l’esproprio per pubblica utilità legittimo dal risarcimento richiesto nei casi di occupazione illegittima del bene.

Quanto deve essere pagato un terreno o una casa espropriati?

“L’indennità di esproprio non coincide sempre con il valore che il proprietario attribuisce al bene e la prima cifra comunicata dalla P.A. può cambiare”.

Il calcolo varia in base al tipo di immobile coinvolto. Per le aree edificabili il riferimento resta il valore venale del bene, cioè il valore reale di mercato previsto dal D.P.R. 327/2001. Negli interventi di riforma economico-sociale la legge prevede anche una riduzione del 25% dell’indennità. Per i terreni agricoli contano invece le caratteristiche concrete del fondo, le colture praticate, gli eventuali manufatti legittimi e i parametri tecnici utilizzati nella stima.

Nella prassi, capita che il proprietario confronti la stima ricevuta con il valore catastale dell’immobile, ma i due dati non coincidono. L’indennità di esproprio guarda al valore venale del bene e non alla rendita catastale utilizzata per finalità fiscali.

Per i terreni agricoli vengono spesso richiamati anche valori agricoli medi, dati OMI e relazioni tecniche comparative, che però non sostituiscono la valutazione concreta del bene.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011 ha escluso l’uso automatico dei valori agricoli medi come criterio rigido e uniforme per determinare l’indennità nei terreni non edificabili. La stima deve tenere conto delle caratteristiche effettive del fondo e della sua concreta utilizzazione.

La prima determinazione dell’indennità resta quindi provvisoria. Il proprietario può accettarla, ottenere il pagamento oppure lasciare che la somma venga depositata prima della determinazione definitiva. Nelle aree edificabili o nei terreni coinvolti in trasformazioni urbanistiche recenti entrano spesso in scena consulenze tecniche e valutazioni della Commissione provinciale espropri.

Il contenzioso si concentra spesso sulla qualificazione urbanistica del terreno. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10732 del 2026, ha chiarito che un’area inserita in un progetto di opera pubblica o destinata a verde pubblico non perde automaticamente il proprio valore edificatorio. La stima deve guardare alla situazione urbanistica reale del bene e non soltanto al vincolo sopravvenuto collegato all’espropriazione.

La stessa valutazione riguarda anche gli immobili abusivi.

“La presenza di difformità edilizie non elimina in automatico il diritto all’indennità, ma la valutazione cambia in base alla possibilità di sanatoria e allo stato effettivo dell’immobile”.

Ci si può opporre all’esproprio o si può discutere solo la cifra offerta?

Non tutte le opposizioni riguardano il valore dell’indennità di esproprio. In alcuni casi il proprietario impugna proprio il procedimento seguito dall’amministrazione; in altri la questione riguarda solo la stima del bene.

Errori negli atti, comunicazioni mai ricevute, termini non rispettati o occupazioni avvenute fuori dalle regole del procedimento espropriativo possono incidere sulla legittimità stessa dell’esproprio. In situazioni di questo tipo gli atti possono essere impugnati davanti al TAR, soprattutto se il proprietario ritiene assente o irregolare la dichiarazione di pubblica utilità.

L’opposizione alla stima, invece, riguarda il valore attribuito al terreno o all’immobile. Le questioni più frequenti riguardano il valore edificatorio dell’area, la destinazione urbanistica, la comparazione con immobili simili e le valutazioni tecniche utilizzate nella procedura. Consulenze tecniche e giudizio davanti alla Corte d’Appello sono spesso il centro della controversia.

Ci sono anche casi in cui il terreno viene occupato senza un valido decreto di esproprio o oltre i limiti previsti dal procedimento. L’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 disciplina la cosiddetta acquisizione sanante, che consente alla P.A. di acquisire successivamente il bene occupato illegittimamente riconoscendo un indennizzo al proprietario.

La giurisprudenza più recente ha escluso diversi automatismi. L’indennizzo previsto nell’acquisizione sanante non coincide automaticamente con il valore assunto dall’opera pubblica realizzata sul terreno e i ritardi dell’amministrazione possono avere conseguenze anche sul piano risarcitorio e fiscale.