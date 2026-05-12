La deduzione dei fondi pensione integrativa nel Modello 730/2026 è salita a partire da quest'anno a 5.300. Vediamo cosa cambia nel dettaglio

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire il fondo pensione integrativa nel Modello 730/2026

Il 2026 segna un punto di svolta per il risparmio previdenziale in Italia. Dopo decenni di stasi legislativa sui limiti di agevolazione fiscale, la Legge di Bilancio 2026 ha recepito le istanze di milioni di lavoratori, adeguando le soglie di deducibilità per i fondi pensione integrativa. Non si tratta di un semplice ritocco contabile, ma di una manovra che ridefinisce la convenienza del pilastro previdenziale privato nel contesto del Modello 730/2026. In un’epoca di inflazione volatile e incertezza sul futuro del sistema contributivo pubblico, capire come sfruttare il nuovo limite di 5.300 euro diventa un imperativo per ogni contribuente consapevole.

Fondi pensione integrativa, il nuovo tetto di 5.300 euro

Per anni, la cifra di 5.164,57 euro ha rappresentato il soffitto di cristallo per chiunque volesse abbattere il proprio imponibile fiscale attraverso la previdenza complementare. Tale importo, derivante dalla conversione dei 10 milioni di lire, aveva perso nel tempo gran parte del suo potere d’acquisto e della sua efficacia incentivante.

Con l’aggiornamento a 5.300 euro annui, il legislatore non solo recupera terreno, ma semplifica la gestione del risparmio per il contribuente. Questo limite si applica alla somma di tre componenti fondamentali:

i versamenti volontari effettuati direttamente dal lavoratore (tramite bonifico o delega aziendale);

effettuati direttamente dal lavoratore (tramite bonifico o delega aziendale); il contributo del datore di lavoro , spesso sottovalutato, che rappresenta a tutti gli effetti una quota di salario differito esentasse (fino al limite massimo);

, spesso sottovalutato, che rappresenta a tutti gli effetti una quota di salario differito esentasse (fino al limite massimo); i versamenti per familiari a carico, permettendo a un genitore o coniuge di dedurre i contributi versati per i propri congiunti, ottimizzando così il carico fiscale dell’intero nucleo familiare.

È cruciale ribadire che il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) conferito al fondo rimane fuori da questo computo: esso gode di una fiscalità sostitutiva agevolata ma non erode la capacità di deduzione, lasciando spazio al contribuente per versare ulteriore liquidità e abbattere l’Irpef nel Modello 730/2026.

Modello 730/2026, quanto si risparmia sulle tasse

La deducibilità non va confusa con la detrazione. Mentre la detrazione agisce direttamente sull’imposta (come avviene per le spese mediche al 19%), la deduzione dei fondi pensione integrativa riduce la base imponibile. In termini tecnici, la somma versata viene sottratta dal reddito lordo prima che vengano applicate le aliquote Irpef.

L’effetto è un risparmio alla fonte o un rimborso nel Modello 730/2026 proporzionale all’aliquota marginale più alta raggiunta dal contribuente. Consideriamo i nuovi scaglioni Irpef 2026:

per un reddito medio che ricade nello scaglione intermedio (35%), versare 5.300 euro significa ottenere un risparmio netto di 1.855 euro;

per i redditi elevati che superano i 50.000 euro (aliquota al 43%), saturare il limite porta a un beneficio fiscale di ben 2.279 euro.

In pratica, lo Stato finanzia quasi la metà dell’accantonamento pensionistico del contribuente. Questo rende il fondo pensione lo strumento finanziario con il rendimento fiscale immediato più alto sul mercato, imbattibile per qualsiasi altra forma di investimento a parità di rischio.

Come funziona la deducibilità per i giovani

Un capitolo a parte merita il regime riservato ai lavoratori di prima occupazione (coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 1° gennaio 2007). Per incentivare i giovani a iniziare precocemente la costruzione della pensione di scorta, la normativa prevede che, nei primi 5 anni di lavoro, se la deduzione non è stata sfruttata appieno, il lavoratore possa recuperare il bonus nei 20 anni successivi.

Dal 2026, il limite per questi soggetti sale a 7.950 euro. Si tratta di una misura indubbiamente importante: un giovane professionista che nei primi anni ha avuto redditi bassi può, una volta consolidata la propria carriera e aumentata l’aliquota Irpef, versare quasi 8.000 euro all’anno recuperando i vantaggi fiscali non goduti in precedenza. Questo permette di iniettare capitale nel fondo proprio quando il risparmio fiscale è massimo.

La gestione dei rendimenti e la tassazione agevolata

Il vantaggio del fondo pensione non si esaurisce nel Modello 730/2026. La gestione finanziaria dei comparti (siano essi azionari, bilanciati o garantiti) gode di un regime di tassazione sui rendimenti estremamente competitivo:

l’aliquota ordinaria delle rendite finanziarie è pari al 26%;

l’aliquota dei fondi pensione è pari al 20%;

per gli investimenti in Titoli di Stato è pari al 12,5%.

Questa differenza, grazie al meccanismo dell’interesse composto, genera sul lungo periodo (20-30 anni) una differenza di montante finale di decine di migliaia di euro rispetto a un comune fondo comune d’investimento o a un ETF detenuto in un dossier titoli standard.

Errori da evitare e adempimenti nel 730

Il processo di ottimizzazione fiscale non si esaurisce con il semplice versamento, poiché il contribuente deve monitorare con cura la corretta trasposizione dei dati nel Modello 730/2026. Un aspetto critico riguarda i contributi versati direttamente tramite bonifico, esterni alla busta paga: in questo caso è indispensabile verificare che il fondo pensione abbia trasmesso correttamente le informazioni all’Anagrafe Tributaria, intervenendo manualmente nel Quadro E, riga E27, qualora i dati non risultino già inseriti nella dichiarazione precompilata.

Altrettanto fondamentale è la gestione delle eccedenze o dei contributi non dedotti per mancanza di capienza fiscale. Se la quota versata supera il nuovo limite di 5.300 euro, il risparmiatore ha l’onere di inviare una comunicazione formale al proprio fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo, specificando l’importo che non ha beneficiato dello sgravio: tale adempimento garantisce che, in fase di erogazione della pensione, quella specifica fetta di capitale venga restituita esentasse, evitando così l’errore di una doppia imposizione su somme già colpite dall’IRPEF ordinaria.

Infine, una corretta strategia richiede una visione d’insieme sulla saturazione del limite, che deve tenere conto non solo dei propri sforzi individuali ma anche del contributo versato dal datore di lavoro e di eventuali somme destinate ai familiari a carico. Ignorare la quota datoriale nel calcolo del plafond significa rischiare di sforare il tetto dei 5.300 euro senza la necessaria consapevolezza, vanificando la precisione della propria pianificazione finanziaria se non si procede alla successiva dichiarazione di non deducibilità.

Scheda tecnica riassuntiva per il contribuente