Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire il Modello 730/2026 senza sostituto

La stagione dichiarativa 2026 si preannuncia come un momento cruciale per milioni di contribuenti italiani. Tra le opzioni che stanno riscuotendo sempre maggiore successo, per flessibilità e autonomia, c’è la presentazione del Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta. Se un tempo questa modalità era riservata esclusivamente a chi aveva perso il lavoro, oggi la platea dei contribuenti che lo possono utilizzare, si è estesa, permettendo a chiunque di gestire il proprio rapporto con il Fisco in modo diretto.

Vediamo nel dettaglio come funziona questa procedura, quali sono i vantaggi, le scadenze tassative e, soprattutto, le tempistiche reali per vedere accreditato il rimborso sul proprio conto corrente.

Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta: di cosa si tratta

Tradizionalmente, il Modello 730 prevede la figura del sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico), che agisce da intermediario: trattiene le tasse o eroga i rimborsi direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione.

Il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta interrompe questo triangolo. Il contribuente interagisce direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Questo significa che, in caso di credito (rimborso), i soldi arriveranno dallo Stato; in caso di debito, il contribuente dovrà pagare tramite modello F24.

Chi lo può utilizzare

Inizialmente pensata per i lavoratori domestici (colf e badanti) o per chi aveva cessato il rapporto di lavoro prima dell’estate, oggi questa opzione è diventata una scelta strategica per molti. È la soluzione ideale per:

disoccupati , che non hanno un contratto di lavoro attivo al momento della presentazione;

, che non hanno un contratto di lavoro attivo al momento della presentazione; lavoratori precari , che hanno contratti a termine che scadono prima di luglio/agosto;

, che hanno contratti a termine che scadono prima di luglio/agosto; dipendenti amanti della privacy , che non vogliono che il datore di lavoro conosca i dettagli della propria situazione reddituale extra o le spese sostenute (come quelle mediche o per ristrutturazioni);

, che non vogliono che il datore di lavoro conosca i dettagli della propria situazione reddituale extra o le spese sostenute (come quelle mediche o per ristrutturazioni); per i lavoratori delle aziende in crisi, i quali temono che il proprio datore di lavoro non abbia la liquidità necessaria per anticipare il rimborso in busta paga.

Come deve essere presentato correttamente

Per usufruire di questa modalità, il contribuente (o il Caf/professionista che lo assiste) deve barrare l’apposita casella nel frontespizio del Modello 730, indicando l’assenza di un sostituto d’imposta.

L’invio tramite la precompilata

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello precompilato a partire dallo scorso 30 aprile 2026. Dal 14 maggio 2026 sarà possibile accettarlo così com’è o modificarlo. Utilizzare la precompilata senza modifiche offre un vantaggio enorme: l’esclusione dai controlli documentali sulle spese detraibili comunicate da terzi (spese mediche, interessi del mutuo, premi assicurativi).

Quando arriverà il rimborso

Uno dei dubbi che accomuna i contribuenti che utilizzano il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta è legato alle tempistiche di arrivo del rimborso. Senza la busta paga di luglio, i tempi si allungano necessariamente, poiché l’Agenzia delle Entrate deve gestire milioni di bonifici centralizzati.

Tempistiche standard

Mentre il rimborso con sostituto arriva solitamente tra luglio e agosto, il rimborso del Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta viene generalmente erogato a partire dal mese di dicembre 2026.

Tuttavia, non tutti ricevono il bonifico nello stesso momento. L’Agenzia delle Entrate procede a flussi:

primo flusso (dicembre) , che è riservato a chi ha presentato la dichiarazione nei primi giorni utili (maggio/giugno) e non presenta anomalie;

, che è riservato a chi ha presentato la dichiarazione nei primi giorni utili (maggio/giugno) e non presenta anomalie; secondo flusso (gennaio – febbraio 2027) , per chi ha presentato il modello a ridosso della scadenza di settembre;

, per chi ha presentato il modello a ridosso della scadenza di settembre; terzo flusso (marzo 2027 e oltre), destinato a quanti devono subire controlli preventivi.

Il blocco dei 4.000 euro e i controlli preventivi

Esiste una norma anti-frode che scatta in presenza di rimborsi consistenti. Se il credito d’imposta supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può bloccare l’erogazione automatica per effettuare una verifica sulla spettanza delle detrazioni.

Questo accade spesso a chi porta in detrazione grosse cifre legate al Superbonus, Sismabonus o altre ristrutturazioni edilizie. In questo caso, il rimborso può slittare fino a 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione.

Come ottenere il rimborso: il bonifico e l’Iban

La procedura per ricevere i rimborsi è esclusivamente digitale. L’Agenzia delle Entrate non emette più assegni circolari se non in casi rarissimi e complessi.

Questo è il motivo per il quale è essenziale che il contribuente comunichi le proprie coordinate bancarie o postali. Senza Iban, l’erogazione rimane congelata. Per comunicare le coordinate bancarie è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia con Spid, Cie o Cns. Nella sezione Profilo Utente, si trova la voce Coordinate bancarie/postali.

L’intestatario del conto corrente deve coincidere con il codice fiscale del dichiarante. Non è possibile far accreditare il rimborso sul conto di un parente o di un amico.

Modello 730/2026 a debito: come si pagano le imposte

Non sempre la dichiarazione si chiude con un credito. Se dal calcolo emerge che il contribuente deve versare delle somme allo Stato, il meccanismo senza sostituto prevede l’utilizzo del Modello F24.

In questo caso, il software dell’Agenzia delle Entrate genera automaticamente i modelli F24 con i codici tributo corretti. Il contribuente può:

pagarli direttamente online tramite il sito dell’AdE;

stampare l’F24 e pagarlo presso banche, uffici postali o tabaccai convenzionati;

scegliere la rateizzazione, tenendo presente che il pagamento del saldo e della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2026 (o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Le scadenze da ricordare per il 2026

Per una corretta pianificazione fiscale, ecco il promemoria delle date da segnare in calendario:

14 maggio 2026 , apertura delle funzioni di modifica e invio;

, apertura delle funzioni di modifica e invio; 30 giugno 2026 , scadenza per il versamento di eventuali debiti d’imposta (per evitare sanzioni);

, scadenza per il versamento di eventuali debiti d’imposta (per evitare sanzioni); 30 settembre 2026 , scadenza ultima per l’invio del Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta.

, scadenza ultima per l’invio del Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta. 25 ottobre 2026, termine per il 730 integrativo (se ci si accorge di errori a proprio favore).

Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto?

Scegliere questa strada richiede un pizzico di pazienza in più per quanto riguarda l’attesa del rimborso, ma offre una libertà gestionale impagabile. Non si dipende più dai tempi amministrativi dell’azienda e si ha la certezza che il flusso finanziario avvenga direttamente tra Stato e cittadino.

Chi dovesse prevedere di ricevere un rimborso importante ed ha bisogno di liquidità immediata, dovrebbe presentare il modello il prima possibile, idealmente entro la fine di maggio. Chi dovesse avere un debito d’imposta elevato, questa modalità permette di gestire i pagamenti tramite F24 in modo più granulare rispetto alla trattenuta secca in busta paga.