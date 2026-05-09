Dal 730 precompilato ai versamenti Iva e Inps, tutte le scadenze fiscali da controllare nella settimana dall'11 al 17 maggio 2026

123RF Modello 730, Iva e ravvedimento: le scadenze fiscali della settimana

Nella settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 ci saranno diverse scadenze importanti per imprese, professionisti, partite Iva e contribuenti privati. Con la stagione fiscale ormai entrata nel vivo, ogni data diventa fondamentale per evitare ritardi e problemi con il Fisco.

L’apertura del 730 precompilato

Non si tratta di una vera e propria scadenza, ma il 15 maggio segna l’apertura ufficiale della stagione del modello 730 precompilato. Da quel giorno lavoratori dipendenti e pensionati potranno accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare, modificare e trasmettere la propria dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che non avranno bisogno di apportare modifiche potranno accettare la dichiarazione così com’è, beneficiando di controlli documentali semplificati.

Emissione delle fatture differite

Entro il 15 maggio, i soggetti passivi Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese precedente. Le operazioni devono risultare da documento di trasporto o da altra documentazione idonea a identificare i soggetti coinvolti. La stessa scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese precedente, purché individuabili attraverso adeguata documentazione.

La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nello stesso mese tra i medesimi soggetti è inoltre possibile emettere un’unica fattura riepilogativa.

Ravvedimenti speciale 2018-2022 per il Concordato Preventivo Biennale

I soggetti Isa che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026 devono effettuare entro il 15 maggio il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap per le annualità interessate.

Il pagamento può essere suddiviso in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

Pagamento Iva per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Sempre entro il 15 maggio, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le Pro loco che hanno aderito al regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 devono annotare i corrispettivi e i proventi derivanti dalle attività commerciali riferiti al mese precedente.

La settimana di avvicinamento al 18 maggio

Tra l’11 e il 17 maggio bisogna anche prepararsi alle numerose scadenze fiscali del 18 maggio 2026, la giornata più impegnativa dell’intero mese sul fronte tributario. La scadenza originaria era fissata al 16 maggio ma, cadendo di sabato, tutti gli adempimenti slittano automaticamente al primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 18 maggio.

In questa data confluiranno numerosi versamenti che imprese e professionisti dovranno programmare già durante la settimana precedente:

liquidazione e versamento Iva mensile relativa alle operazioni di aprile 2026, per i contribuenti mensili;

liquidazione e versamento Iva del 1° trimestre 2026, per i contribuenti trimestrali;

versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile dai sostituti d’imposta su stipendi, compensi professionali e locazioni brevi;

contributi previdenziali Inps per i lavoratori dipendenti, a carico dei datori di lavoro;

prima rata dei contributi fissi Inps per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni previdenziali autonome;

seconda rata del premio Inail per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateizzato.

La settimana dall’11 al 17 maggio è quindi la finestra temporale ideale per raccogliere tutta la documentazione necessaria per non arrivare impreparati alle scadenze del 18 maggio.