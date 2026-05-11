L'Istituto ha già liquidato oltre il 60% delle richieste pervenute. Requisiti Isee, scadenze e istruzioni per ottenere il contributo unico

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Bonus nuovi nati in arrivo per 11.200 famiglie.

Il bonus nuovi nati è in arrivo. L’Inps ha annunciato l’erogazione del bonus una tantum e la liquidazione di circa il 62% delle domande presentate. Delle domande pervenute, l’80% è stato accolto e 40.932 famiglie hanno già ricevuto il contributo di 1000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo che può essere richiesto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

In tempi brevi, il bonus arriverà anche alle restanti 11.200 famiglie che lo hanno richiesto. Infatti, se la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, adozione o affidamento, servono altri 60 giorni circa di lavorazione per l’accoglimento della domanda e l’erogazione. Ma chi può richiederlo e come fare domanda? Una semplice e breve guida.

Bonus nuovi nati in arrivo

L’Inps annuncia di aver già pagato il 62% delle domande. Procede senza ostacoli l’erogazione del bonus nuovi nati, ovvero il contributo una tantum di 1000 euro per sostenere le famiglie nei primi mesi di vita dei bambini.

Si tratta di un bonus che vale per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’Inps fa il punto della situazione e annuncia di aver già liquidato il 62% delle domande presentate, confermando l’impegno dell’istituto nel garantire nei tempi più rapidi possibili la risposta alle famiglie che hanno fatto domanda.

Il totale delle domande è stato di 65.648, delle quali 52.199 accolte. Pagati già 40.932 contributi, ne restano circa 11.000. Queste vengono pagate progressivamente in base all’ordine di arrivo delle richieste e al tempo necessario per le verifiche.

Per sapere a che punto si trova la propria domanda, è possibile verificare lo stato attraverso i canali Inps.

Quali sono i requisiti Isee

Per ottenere il bonus nuovi nati, il contributo per il sostegno al reddito delle famiglie, si deve rispettare un semplice requisito Isee.

Infatti, per accedere al beneficio è obbligatorio possedere un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore, neutralizzato dagli importi dell’assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro.

Come fare domanda

L’Inps ricorda che la domanda per il bonus nuovi nati deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento di nascita, adozione o affidamento preadottivo. Andare oltre questa finestra temporale determina la decadenza dal diritto al bonus da 1000 euro.

La domanda invece deve essere presentata esclusivamente tramite i canali online come il sito Inps, l’app Inps mobile, con il supporto del Contact Center o tramite gli uffici territoriali e il patronato.

Per poter compilare la domanda in autonomia, si può ricercare nel sito dell’Inps il contributo, ovvero il “Bonus nuovi nati 2026” e cliccare sul tasto blu con la scritta “Utilizza il servizio”.

Attenzione: è necessario presentare una domanda per ogni figlio.