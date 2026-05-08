Dalla Tari ai ticket sanitari, fino a Carta Acquisti e Canone Rai: tutte le agevolazioni e le spese ridotte per gli over 70 nel 2026

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iStock Tutti i bonus e le esenzioni per gli over 70

Superati i 70 anni, alcune spese quotidiane possono diventare più leggere grazie a una serie di agevolazioni previste a livello nazionale o locale. Non si tratta soltanto di bonus economici, ma anche di esenzioni, sconti e contributi che riguardano tasse comunali, sanità, trasporti, telefonia e utenze. Molte misure sono legate al reddito o all’Isee, mentre altre dipendono dall’età anagrafica. Alcuni benefici vengono riconosciuti automaticamente, altri invece devono essere richiesti tramite domanda agli enti competenti.

Le riduzioni sulla Tari per gli anziani

Non esiste una norma nazionale che garantisca automaticamente uno sconto sulla Tari agli over 70. La tassa sui rifiuti resta infatti di competenza comunale e ogni amministrazione può stabilire criteri specifici per agevolazioni o esenzioni. In molti Comuni italiani sono previste riduzioni per le persone anziane con redditi bassi o che vivono sole. Le facilitazioni possono variare in base all’Isee, alla composizione del nucleo familiare o all’età del contribuente. Per sapere se si ha diritto a uno sconto è necessario consultare il regolamento del proprio Comune oppure rivolgersi all’ufficio tributi, a un Caf o a un patronato.

Bollettini postali con commissioni ridotte

Tra le agevolazioni meno conosciute ci sono quelle applicate da Poste Italiane per chi ha compiuto 70 anni. Gli over 70 possono infatti beneficiare di una riduzione sulle commissioni dei bollettini postali pagati allo sportello. Secondo le indicazioni riportate nella fonte, i bollettini F35 possono passare da circa 2,13 euro a 1,13 euro, mentre quelli relativi alle multe precompilate possono scendere da circa 2,49 euro a 1,49 euro. Per ottenere lo sconto è generalmente necessario mostrare un documento d’identità. L’agevolazione non viene applicata automaticamente ma deve essere richiesta direttamente allo sportello.

Canone Rai gratuito dopo i 75 anni

L’esenzione dal pagamento del Canone Rai non scatta a 70 anni ma a partire dai 75 anni di età. Anche in questo caso sono previsti precisi limiti reddituali. Possono richiedere l’esenzione le persone che:

hanno almeno 75 anni;

possiedono un reddito familiare annuo inferiore a 8 mila euro;

non convivono con altri soggetti titolari di reddito, ad eccezione di badanti o collaboratori domestici.

La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze previste, tramite Pec o raccomandata. Una volta riconosciuto il beneficio, questo resta valido finché vengono rispettati i requisiti richiesti.

Ticket sanitari ed esenzioni mediche

Per le prestazioni sanitarie l’età di riferimento non è 70 anni ma 65. Gli over 65 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro possono ottenere l’esenzione E01 per visite specialistiche ed esami diagnostici. Il reddito considerato è quello dell’intero nucleo familiare e il beneficio riguarda esclusivamente il componente che ha raggiunto l’età richiesta. In molti casi il codice di esenzione viene assegnato automaticamente dalla Asl. Se ciò non accade, è possibile presentare domanda presso la propria azienda sanitaria locale.

Ticket del pronto soccorso, le regole cambiano da Regione a Regione

Il ticket per il pronto soccorso non segue regole uniformi su tutto il territorio nazionale. In molte Regioni l’accesso con codice bianco può prevedere un costo fino a circa 25 euro. Alcune amministrazioni regionali riconoscono però esenzioni agli over 65 o agli anziani già inclusi in altre agevolazioni sanitarie. Per questo motivo è necessario verificare la disciplina prevista nella propria Regione o presso la Asl di riferimento.

L’assegno sociale e i sostegni economici

Le persone con almeno 67 anni che si trovano in condizioni economiche difficili possono richiedere l’assegno sociale erogato dall’Inps. L’importo supera i 500 euro al mese per tredici mensilità e rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno per gli anziani con redditi molto bassi. Tra gli aiuti economici rientra anche la Carta Acquisti, una tessera elettronica caricata con 80 euro ogni due mesi da utilizzare per spese alimentari, sanitarie e utenze domestiche. La misura è destinata agli over 65 con redditi contenuti. Dopo i 70 anni la soglia reddituale sale fino a 10.737 euro annui.

Bonus anziani da 850 euro per gli over 80

Dal 2026 è entrata in vigore in forma sperimentale anche la cosiddetta Prestazione Universale prevista dal Decreto Anziani. Il contributo può arrivare fino a 850 euro al mese ed è destinato alle persone over 80 non autosufficienti con gravi esigenze assistenziali. Tra i requisiti richiesti figurano:

la presenza di una grave disabilità;

la necessità di assistenza continuativa;

specifici limiti Isee;

il possesso dell’indennità di accompagnamento.

La misura, salvo proroghe, resterà attiva fino al 31 dicembre 2026.

Sconti su trasporti e telefonia

Molte aziende di trasporto pubblico prevedono tariffe agevolate già a partire dai 60 o 65 anni. Gli sconti riguardano autobus, tram, metropolitane e in alcuni casi anche treni, traghetti e voli aerei. Le riduzioni variano in base alle politiche delle singole compagnie e degli enti locali.

Anche diverse compagnie telefoniche propongono offerte dedicate agli anziani, con canoni ridotti o servizi specifici per la clientela senior. In alcuni casi le agevolazioni dipendono dall’Isee o dalla presenza di disabilità.

Assegno di inclusione per le famiglie con over 60

Tra le misure di sostegno economico rientra anche l’Assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari in cui sia presente almeno una persona con più di 60 anni. Il contributo integra il reddito familiare quando questo non supera determinate soglie economiche. Nei nuclei composti esclusivamente da persone over 67 il limite può aumentare fino a 7.560 euro annui, da moltiplicare secondo la scala di equivalenza prevista dalla normativa.