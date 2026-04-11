Nuova riattivazione della frana di Petacciato: ritardi e cancellazioni sulla linea Adriatica. Situazione in miglioramento su A14 e SS16

ANSA Frana di Petacciato, treni ancora nel caos sull’Adriatica: gli aggiornamenti

Una nuova riattivazione della frana di Petacciato, avvenuta nella tarda mattinata di sabato 11 aprile, ha generato ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica. Si registrano ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni che coinvolgono treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Sull’A14 il transito prosegue con carreggiate ristrette, mentre la Strada Statale 16 tra Petacciato e Termoli non presenta criticità.

Gli ultimi aggiornamenti

Secondo il monitoraggio tecnico, si tratta di un fenomeno previsto: i piccoli movimenti del terreno rientrano nella normale fase di assestamento del versante, successiva al vasto movimento franoso del 7 aprile.

I tecnici di RFI sono intervenuti dopo il nuovo cedimento registrato nell’area già compromessa. Si tratta della stessa zona che, nei giorni scorsi, aveva causato l’evacuazione di alcune abitazioni, l’interruzione della viabilità locale e pesanti ripercussioni sull’autostrada A14 e sulla linea Adriatica.

I treni coinvolti

Le conseguenze più immediate riguardano i treni, già costretti nella giornata di ieri a percorrere il tratto interessato dalla frana a circa 10 km/h. Oggi diversi Frecciarossa risultano limitati a Pescara, interrompendo di fatto i collegamenti diretti tra il Nord e la Puglia.

Alcuni treni sono stati cancellati. Ecco l’elenco:

IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51);

IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45);

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35);

IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40).

Di seguito, invece, i treni oggetto di variazioni e partiti sabato 11 aprile:

FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara;

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara;

FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara;

FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara;

FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara;

FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara;

FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.

Per conoscere l’andamento del treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse, Trenitalia ha messo a disposizione lo strumento Cerca Treno.

La situazione in strada

Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Vasto Sud e Termoli interessato dalla frana di Petacciato, la situazione viabilistica è in progressivo miglioramento. Grazie al lavoro della task force di Autostrade per l’Italia, dalla serata di venerdì 10 aprile è stata riaperta anche la carreggiata sud, dopo che quella nord era già stata ripristinata in precedenza.

Il traffico scorre attualmente su una corsia per senso di marcia, una in direzione Bari e una in direzione Pescara, senza code né rallentamenti significativi. Il monitoraggio strutturale e della viabilità prosegue in modo continuativo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite l’app e il sito di Autostrade per l’Italia.