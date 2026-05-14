Infarto, ictus, insufficienza cardiaca: il valore della prevenzione per il cuore

Ne parliamo con Massimo Grimaldi, Presidente ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).

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Federico Mereta

Giornalista scientifico

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Agire prima, con la prevenzione mirata. Così si può offrire davvero vita agli anni. Muoversi presto significa poter arginare quella che appare come una vera e propria epidemia non infettiva, con costi che si rivelano per il futuro difficilmente sostenibili per il Servizio sanitario Nazionale.

Come muoversi? Ecco le proposte di Massimo Grimaldi, Presidente ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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