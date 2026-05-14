Infarto, ictus, insufficienza cardiaca: il valore della prevenzione per il cuore

Agire prima, con la prevenzione mirata. Così si può offrire davvero vita agli anni. Muoversi presto significa poter arginare quella che appare come una vera e propria epidemia non infettiva, con costi che si rivelano per il futuro difficilmente sostenibili per il Servizio sanitario Nazionale.
Come muoversi? Ecco le proposte di Massimo Grimaldi, Presidente ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari).