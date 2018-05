Come funziona il 10 e Lotto serale?

editato in: da

Il 10eLotto è un gioco piuttosto recente, nato il 28 luglio 2009 e connesso al tradizionale Lotto. La posta di gioco è pari a 1 euro, e gli incrementi sono di 0,50 centesimi, fino a 200 euro.

Importante sapere che i premi non sono cumulabili e per ogni puntata si può vincere il premio massimo che si ha raggiunto.

Sono tre le modalità di estrazione che si possono scegliere, in merito ai 20 numeri che poi andranno confrontati con la combinazione che è stata scelta dal giocatore.

La prima modalità è collegata all’estrazione serale del Lotto: la combinazione che si aggiudica la giocata si stabilisce con i numeri riportati sulle prime due colonne delle ruote del Lotto escludendo quella Nazionale. È bene sapere che in caso di numeri presenti più volte si dovrà procedere a partire dalla terza colonna della ruota di Bari, per poi andare avanti seguendo un ordine alfabetico. L’estrazione immediata invece viene fatta con terminale subito dopo la conferma della giocata. Il sistema procederà con la scelta in maniera totalmente casuale di 20 numeri, che andranno confrontati con quelli giocati. L’estrazione a tempo, invece, è un’opzione che ha preso il via dal 15 dicembre 2009. Ogni giorno, con una frequenza plurigiornaliera, vengono estratti 20 numeri. Si possono verificare le possibili vincite e i numeri usciti all’interno delle circa 10mila ricevitorie abilitate presenti su territorio nazionale, oppure anche su internet.

Esiste anche una nuova formula che si chiama “Numero Oro”, come viene anche riportato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È connessa al 10eLotto e si può partecipare al momento della giocata. Le tre modalità sono sempre le medesime, cambia il numero vincente. Per quanto riguarda la tipologia connessa alle estrazioni del Lotto, il “Numero d’Oro” è il primo che viene estratto sulla ruota di Bari. In caso di gioco con la modalità immediata o a tempo, viene scelto dal sistema tra i 20 della combinazione vincente del 10eLotto. La posta in gioco è pari a quella della giocata al 10eLotto. Altra formula possibile è quella del “Doppio Oro”, per partecipare bisogna giocare al 10eLotto e al “Numero Oro”. In questa tipologia il numero vincente, in caso di modalità di gioco connessa all’estrazione del Lotto, è il secondo estratto della ruota di Bari. Nella modalità immediata e in quella a tempo viene scelto dal sistema in maniera automatica.