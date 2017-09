Enel cerca diplomati e laureati

A cura di

Nuove assunzioni in Enel. Già avevamo parlato dell’azienda, una delle più grandi a livello nazionale, per gli accordi raggiunti con i sindacati di categoria che stanno portando ad un ricambio generazionale del personale. Oggi ci occupiamo di alcune figure professionali cercate da Enel nell’immediato con i seguenti titoli di studio: diploma o laurea.

Ma parliamo un po’ di Enel: è la prima azienda in Italia a fornire energia elettrica e la seconda in Europa. Anche se ne è stata privatizzata una buona percentuale l’azienda resta sempre nella mani dello Stato italiano, infatti il ministero dell’Economia rimane il suo maggiore azionista. L’ente è stato istituito dal quarto governo Fanfani tra il 1962 e il 1963 e oggi è presente in 40 paesi del mondo su 4 continenti.

Come avevamo accennato, già nel 2016 l”azienda aveva raggiunto con i sindacati un’intesa per avviare un piano lavoro triennale. Il piano, che è tutt’ora in corso, prevede il prepensionamento di 6000 dipendenti in Italia e come controparte l’assunzione di 2000 giovani.

Così Enel ridurrà complessivamente il numero di dipendenti e inserirà forza lavoro giovane. La maggior parte dei nuovi contratti di assunzione saranno a tempo indeterminato. Le nuove figure saranno inserite in tutti gli ambiti professionali e su tutto il territorio nazionale. E per questo motivo vi consigliamo di inviare una vostra candidatura spontanea.

Le figure che sta cercando in questi giorni invece sono:

– Diplomati, verranno inseriti con la qualifica di operaio/impiegato e con contratto di apprendistato (candidatura entro il 30 settembre).

– Laureati, sono varie le professionalità richieste sia per profili tecnici che commerciali.

Per verificare nello specifico le figure ricercate o inviare una candidatura potete cliccare qui

