Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Nuovo piano di espansione Conad. In foto: insegna Conad

Nuove aperture, negozi da ristrutturare e ampliare, logistica, tecnologie digitali e investimenti sulle persone. È questa la direzione indicata da Conad Adriatico, una delle cinque cooperative di dettaglianti che compongono il sistema Conad, in vista del nuovo piano di sviluppo che prevede 270 milioni di euro di investimenti entro la fine del 2028.

Il piano sarà tra i temi al centro della convention dei soci della cooperativa, ma alcuni dettagli sono stati già anticipati. Tra ampliamenti ed efficientamento dei punti vendita, questo progetto potrebbe tradursi in nuove opportunità di carriera, poiché sarà necessario formare e costruire altre squadre di lavoro.

Dove sono previste le nuove aperture Conad

Conad Adriatico è una realtà particolarmente radicata nel Centro-Sud Italia. Alla cooperativa fanno attualmente capo 446 punti vendita, distribuiti tra alcune province delle Marche e le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, oltre alla presenza internazionale in Albania e Kosovo. Il perimetro territoriale della cooperativa è quindi molto ampio e comprende diverse aree nelle quali potrebbero svilupparsi le future opportunità legate all’espansione della rete.

Conad Adriatico è infatti prima insegna per quota di mercato in Abruzzo, Marche e Molise. Secondo le rilevazioni NielsenIQ, la cooperativa detiene complessivamente una quota di mercato del 17,6%.

Tra gli investimenti annunciati c’è inoltre quello destinato alla logistica. Conad Adriatico dispone attualmente di nove hub, per una superficie utile complessiva di circa 115 mila metri quadrati. Per migliorare il servizio ai punti vendita delle Marche e dell’Abruzzo è in progettazione una nuova piattaforma logistica a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. L’investimento previsto è di circa 20 milioni di euro e la nuova struttura dovrebbe avere una superficie utile superiore a 20 mila metri quadrati.

Come candidarsi

Chi è interessato a lavorare nei supermercati o nelle sedi centrali di Conad può candidarsi accedendo direttamente alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda.

Per chi cerca un impiego all’interno dei punti vendita è necessario selezionare l’opzione “Lavora in negozio“. Cliccando invece su “Lavora in sede” è possibile presentare la propria candidatura per le funzioni amministrative, commerciali, di marketing e comunicazione e per le attività legate alla gestione e al controllo dei processi distributivi.

Considerando gli obiettivi di espansione, chi è alla ricerca di un lavoro nella grande distribuzione organizzata, ha due alternative:

monitorare , soprattutto nei territori nei quali la cooperativa è già presente, se vengono aperte posizioni specifiche o avviate campagne di recruiting;

, soprattutto nei territori nei quali la cooperativa è già presente, se vengono aperte posizioni specifiche o avviate campagne di recruiting; agire in anticipo, inviando già oggi il proprio curriculum vitae.

Nella pagina dedicata alle offerte di lavoro Conad, infatti, il sistema permette di selezionare l’area territoriale di interesse e di proseguire con la candidatura, compilando il form richiesto con:

dati personali;

Cv aggioranto;

una foto personale.

Prima di procedere con l’invio è possibile anche inserire le proprie preferenze professionali sul tipo di impiego preferito, distinguendo tra supermercati e ipermercati.

Al momento non risultano annunci di lavoro specifici associati al piano di espansione, ma potenzialmente tutte le posizioni potrebbero essere necessarie per le nuove aperture. Pertanto, chi è interessato non deve necessariamente aspettare. Al contrario, proprio tenendo conto delle nuove aperture, può essere vantaggioso proporsi già ora attraverso il canale ufficiale – inserendo tatticamente le sedi interessate dai piani di espansione – così che il proprio profilo rimanga nell’archivio delle candidature.