Operare demolizioni in contesti urbani complessi richiede pianificazione e professionalità: ecco perché è così importante individuare un interlocutore specializzato

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Il comparto delle costruzioni e delle infrastrutture sta attraversando una fase di profonda trasformazione guidata dall’esigenza di ammodernare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare aree urbane storiche e rispondere ai rigorosi requisiti ambientali dettati dall’economia circolare.

L’esecuzione delle demolizioni civili, industriali e stradali ha superato la concezione arcaica di semplice abbattimento meccanico per configurarsi come una vera e propria disciplina ingegneristica ad alto contenuto tecnologico e analitico.

Particolarmente sfidante risulta l’operatività nel capoluogo lucano, Potenza, e nei centri urbani della regione, caratterizzati da una complessa conformazione orografica, tessuti edilizi ad alta densità, vicoli a viabilità ristretta e la frequente adiacenza a strutture storiche o infrastrutture sensibili.

Pianificazione tecnica preventiva e la diagnosi strutturale del cantiere

Operare in contesti urbani complessi, in presenza di spazi di manovra ridotti o a ridosso di edifici abitati, impone un cambio di paradigma in cui l’analisi ingegneristica anticipa e guida ogni singola azione meccanica in cantiere.

La normativa sulla sicurezza, coordinata dal Decreto Legislativo 81/2008 nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, stabilisce in modo perentorio che le operazioni di demolizione non possono essere improvvisate, ma necessitano di una valutazione preventiva delle condizioni di stabilità delle strutture da abbattere e di quelle adiacenti.

Prima di avviare qualsiasi intervento, l’impresa specializzata deve eseguire una rigorosa diagnosi preliminare dell’opera.

Tale diagnosi consente di comprendere il comportamento statico dell’edificio durante le fasi di alleggerimento, identificare la presenza di eventuali elementi strutturali precompressi o degradati e definire con precisione la sequenza operativa di smantellamento.

Parallelamente alla tutela della stabilità statica, la pianificazione deve soddisfare le prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia). I CAM impongono l’adozione della demolizione selettiva, nota anche come scomposizione o decostruzione controllata, un processo che prevede lo smontaggio sequenziale dei componenti dell’edificio prima dell’abbattimento delle parti strutturali.

Attraverso la rimozione preventiva di serramenti, impianti, vetri, elementi isolanti e finiture, si evita la contaminazione dei materiali cementizi e laterizi, ponendo le basi per un recupero ad alta efficienza.

Analizzando nel dettaglio l’efficacia operativa, il confronto evidenzia in modo netto la differenza tra un approccio arcaico e la demolizione speciale controllata:

Pianificazione operativa: mentre la demolizione indifferenziata tradizionale si limita a un intervento diretto e privo di modellazione sequenziale delle fasi, la demolizione speciale e selettiva si fonda su una diagnosi strutturale preventiva e sull’ingegnerizzazione accurata dell’intera sequenza di abbattimento.

mentre la demolizione indifferenziata tradizionale si limita a un intervento diretto e privo di modellazione sequenziale delle fasi, la demolizione speciale e selettiva si fonda su una e sull’ingegnerizzazione accurata dell’intera sequenza di abbattimento. Mitigazione dei rischi ambientali: laddove le metodologie convenzionali comportano un’elevata dispersione incontrollata di polveri e sollecitazioni acustico-vibrazionali, l’approccio controllato garantisce l’ abbattimento costante delle polveri mediante sistemi di nebulizzazione e l’uso di attrezzature oleodinamiche a bassa vibrazione.

laddove le metodologie convenzionali comportano un’elevata dispersione incontrollata di polveri e sollecitazioni acustico-vibrazionali, l’approccio controllato garantisce l’ mediante sistemi di nebulizzazione e l’uso di attrezzature oleodinamiche a bassa vibrazione. Separazione dei materiali: al contrario delle demolizioni classiche, che generano macerie eterogenee e promiscue con elevato rischio di contaminazione chimico-fisica, la demolizione selettiva attua una differenziazione puntuale alla fonte di laterizi, calcestruzzo, metalli e componenti impiantistici.

al contrario delle demolizioni classiche, che generano macerie eterogenee e promiscue con elevato rischio di contaminazione chimico-fisica, la demolizione selettiva attua una di laterizi, calcestruzzo, metalli e componenti impiantistici. Destinazione dei residui: se l’approccio indifferenziato porta al prevalente avvio dei detriti allo smaltimento finale in discarica con elevati oneri economici, la demolizione speciale consente l’avvio al recupero di materia oltre la soglia del 70% in peso prevista dai CAM.

se l’approccio indifferenziato porta al prevalente avvio dei detriti allo smaltimento finale in discarica con elevati oneri economici, la demolizione speciale consente l’avvio al recupero di materia prevista dai CAM. Conformità e tutela legale: mentre le procedure improvvisate espongono la committenza e l’impresa a sanzioni amministrative, blocchi del cantiere e responsabilità penali, la gestione specialistica assicura una totale tracciabilità documentale e la piena rispondenza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 152/2006.

Normativa sui rifiuti edili, tracciabilità e vantaggi dell’interlocutore unico

La gestione delle risultanze derivanti dalle attività di demolizione e scavo è regolata dalla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, la quale attribuisce al produttore del rifiuto e all’impresa esecutrice precise responsabilità ambientali e penali. Un errore frequente nella conduzione dei cantieri è considerare la gestione dei materiali di risulta come un’attività secondaria, frammentandone l’affidamento tra diversi soggetti non coordinati per la fase di demolizione, carico, trasporto e conferimento.

Per garantire il rispetto di questi vincoli ed evitare il rischio di contestazioni da parte degli organi di vigilanza, la soluzione operativa più efficace consiste nel fare affidamento su un interlocutore unico in grado di governare l’intera catena del valore.

Un unico partner specializzato cura la caratterizzazione chimico-fisica iniziale dei materiali, organizza il deposito temporaneo in cantiere nel rispetto delle norme vigenti, gestisce il trasporto autorizzato con la corretta compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e garantisce l’avvio degli inerti presso impianti di recupero qualificati. Questo approccio integrato solleva la direzione lavori, i progettisti e i committenti da incertezze operative, prevenendo interruzioni non programmate dei lavori e garantendo una totale trasparenza documentale.

Prospettive per la filiera delle costruzioni e il ruolo degli operatori qualificati

L’esecuzione delle demolizioni speciali nei contesti urbani complessi della Basilicata richiede competenze multidisciplinari che spaziano dall’ingegneria strutturale alla legislazione ambientale, fino alla conoscenza approfondita delle dinamiche dell’economia circolare.

L’adozione di un approccio metodologico rigoroso, basato sulla diagnosi preventiva, sulla demolizione selettiva e sull’impiego di tecnologie avanzate per l’abbattimento delle polveri e delle vibrazioni, costituisce la sola garanzia per operare in sicurezza e nel rispetto dei tempi contrattuali.

In questa prospettiva, la scelta di affidarsi a strutture organizzate e fortemente radicate nel territorio lucano, quali SO.CO. Ecologica, permette di trasformare una fase critica e rischiosa del cantiere in un processo controllato e generatore di valore economico e ambientale.

Integrare in un unico flusso operativo la fase di smantellamento, la tracciabilità documentale dei rifiuti e la produzione di aggregati riciclati certificati rappresenta oggi lo standard imprescindibile per tutti i professionisti, le imprese e gli enti pubblici che intendono guidare il rilancio infrastrutturale del territorio all’insegna della sicurezza e della sostenibilità.