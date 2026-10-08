Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Press kit Feltrinelli Feltrinelli assume.

Feltrinelli è alla ricerca di personale da inserire all’interno delle proprie librerie. La selezione riguarda, in particolare, due figure disposte a lavorare su turni. Le offerte sono rivolte soprattutto a persone che abbiano una forte passione per i libri e la lettura, ma anche buone capacità relazionali e orientamento al cliente.

Feltrinelli assume, le posizioni aperte

Uno degli annunci pubblicati sul sito Feltrinelli riguarda la libreria Feltrinelli di Trento, dove è prevista l’assunzione di una persona nel ruolo di libraio o libraia. L’inserimento è previsto con contratto part time di 20 ore settimanali e disponibilità immediata. I turni di lavoro prevedono lo svolgimento dell’attività lavorativa anche durante i giorni festivi e il weekend.

La seconda selezione riguarda invece la libreria LaFeltrinelli dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove il gruppo cerca addetti e addette alla vendita. Anche in questo caso si tratta di un inserimento con part time da 20 ore settimanali ed è richiesta la disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 8:00 e le 20:00, con la flessibilità necessaria in relazione all’organizzazione del punto vendita.

Requisiti richiesti

Per chi vuole lavorare in libreria, tra i requisiti considerati maggiormente importanti per Feltrinelli c’è innanzitutto la passione per il mondo dei libri e della lettura, oltre che un’ottima cultura di base. Costituisce poi un elemento preferenziale, ma non viene indicato come requisito obbligatorio, aver seguito studi in ambito umanistico oppure percorsi di formazione che dimostrino un interesse per il settore editoriale.

Il percorso di studi può rappresentare un valore aggiunto, ma l’attenzione è rivolta anche alle competenze personali. Sono infatti richieste:

buone capacità relazionali;

un forte orientamento al cliente;

precisione e dinamismo.

È inoltre gradita una precedente esperienza, anche breve, in una libreria oppure in un contesto retail.

Mansioni e inquadramento

La persona selezionata entrerà a far parte del team della libreria e sarà coinvolta nelle diverse attività quotidiane del punto vendita. Tra queste rientrano:

il supporto alla vendita e l’assistenza alla clientela;

la cura e il riordino degli spazi;

la gestione dei libri in arrivo e le attività di magazzino;

il supporto alle operazioni necessarie per il corretto funzionamento del negozio;

la sistemazione e la valorizzazione dei prodotti secondo i layout aziendali, tramite l’allestimento delle promozioni e delle campagne commerciali e la realizzazione delle iniziative dedicate alla visibilità della merce.

Per quanto riguarda l’inquadramento, è previsto il 5° livello del Ccnl Commercio, sulla base delle competenze e dell’esperienza della persona selezionata. La retribuzione prevista dal contratto collettivo, in questo caso, è pari a circa 1.660 euro lordi al mese per 14 mensilità (per un full time al 100% di 40 ore settimanali). Per un part time di 20 ore settimanali, quindi, in proporzione spetteranno al dipendente assunto circa 830 euro lordi al mese per 14 mensilità.

Come candidarsi alle offerte Feltrinelli

Chi è interessato alle nuove opportunità può inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito web del Gruppo, accedendo alla sezione “Lavora con noi” e selezionando la posizione per la quale desidera essere valutato.

Le candidature ricevute saranno valutate per le posizioni attualmente aperte. Tuttavia, Feltrinelli specifica che il reparto risorse umane terrà in considerazione i profili di giovani, neolaureati e professionisti esperti anche in vista di future opportunità. Pertanto, è consigliato anche procedere con l’invio di una candidatura spontanea, per essere contattati qualora si aprano posizioni in linea.