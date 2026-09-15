Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La veronese Bauli assume lavoratori da inserire in diversi centri operativi della Penisola

Bauli, tra i marchi più noti del settore dolciario italiano storicamente legato alla produzione del pandoro e dei ricorrenti natalizi, ha aperto le selezioni per l’inserimento di nuovo personale all’interno delle proprie sedi. Negli anni l’azienda ha ampliato la propria struttura produttiva e distributiva verso un’offerta continuativa, motivo per cui la ricerca non riguarda solo la manodopera stagionale, ma coinvolge l’intera catena operativa: dai reparti di confezionamento alla logistica, fino al controllo qualità e ai ruoli impiegatizi.

Le opportunità lavorative prevedono l’inserimento sia di risorse con esperienza sia di giovani diplomati anche senza esperienza pregressa, con inquadramenti regolati dal Ccnl Industria Alimentare e livelli retributivi che, per le mansioni specialistiche o comprensive di maggiorazioni per i turni, possono raggiungere stipendi fino a 29.000 euro lordi annui.

Sedi di lavoro e settori d’inserimento

Le posizioni aperte riguardano principalmente i poli produttivi situati in provincia di Verona, nello specifico la sede storica di Castel d’Azzano e lo stabilimento di San Martino Buon Albergo. Sono inoltre attive selezioni nelle seguenti sedi:

Altopascio (Lucca);

Milano;

Orsago (Treviso);

Romanengo (Cremona).

I principali ambiti aziendali interessati dalle assunzioni comprendono:

produzione e confezionamento, con mansioni legate alla conduzione degli impianti, alla movimentazione delle merci e al monitoraggio delle linee;

manutenzione industriale, per tecnici meccanici ed elettronici preposti alla cura dei macchinari e all’intervento in caso di guasto;

qualità e ricerca e sviluppo, con figure quali tecnologi alimentari e analisti di laboratorio per la verifica degli standard di prodotto;

logistica, per addetti alla movimentazione dei magazzini aziendali e alla gestione dei flussi distributivi;

area amministrativa, per ruoli nel marketing, nella contabilità, nelle risorse umane e nei sistemi informativi.

Requisiti generali e titoli di studio

I criteri di accesso variano in base al profilo da ricoprire. La seguente tabella sintetizza i titoli di studio previsti per le posizioni aperte:

Ruolo Titolo di studio Addetti alla produzione e al confezionamento Licenza media o diploma di scuola secondaria di secondo grado Addetti alla manutenzione e agli impianti Diploma ad indirizzo tecnico, meccanico o elettronico ed eventuali abilitazioni professionali Capoturno produzione Diploma a indirizzo tecnico oppure laurea in scienze e tecnologie alimentari o ingegneria gestionale Assistenza clienti Laurea in economia, lingue, scienze della comunicazione o diploma di scuola secondaria Addetto alla pianificazione logistica Laurea magistrale in ingegneria gestionale oppure in economia e management Addetto allo sviluppo logistico Laurea magistrale in ingegneria gestionale, industriale o meccanica Addetto alla pianificazione della produzione Laurea magistrale in ingegneria gestionale, industriale o meccanica Responsabile sicurezza e controllo qualità Laurea magistrale in ingegneria della sicurezza, ambientale, chimica o scienze ambientali Addetto controllo sicurezza e ambiente Laurea in ingegneria ambientale, della sicurezza, prevenzione nei luoghi di lavoro o scienze ambientali Brand manager Laurea magistrale in economia, marketing o scienze della comunicazione Addetto area legale e compliance Laurea magistrale in giurisprudenza Addetto allo sviluppo dell’automazione di impianto Laurea magistrale in ingegneria informatica, dell’automazione, informatica o ingegneria gestionale Addetto controllo qualità laboratorio Laurea in scienze e tecnologie alimentari, chimica, biotecnologie alimentari o biologia Sviluppatore di tecnologie di packaging Laurea in ingegneria dei materiali, chimica, design del prodotto, ingegneria industriale o tecnologie alimentari Addetto alle relazioni commerciali estere Laurea in lingue e letterature straniere, mediazione linguistica, economia internazionale o scienze politiche Amministrazione finanziaria Laurea triennale o magistrale in economia, finanza o economia aziendale

Per i ruoli operativi legati alle linee di fabbrica è richiesta la disponibilità al lavoro su turni avvicendati, soprattutto durante i picchi produttivi stagionali.

Tipologie contrattuali e benefit aziendali

Le forme d’inserimento prevedono contratti a tempo determinato, legati anche alle stagionalità della produzione, e contratti a tempo indeterminato per i ruoli tecnici e gestionali a carattere continuo.

Il trattamento economico fa riferimento al Ccnl dell’Industria Alimentare. La politica di welfare aziendale include formazione continua in materia di sicurezza e HACCP, l’accesso alle mense interne e programmi di previdenza e assistenza integrativa.

Come inviare la candidatura online

Gli aspiranti candidati possono consultare il dettaglio dei requisiti ed inviare il proprio profilo accedendo al portale carriere ufficiale tramite la sezione Lavora con noi del Gruppo Bauli.

All’interno della piattaforma è possibile selezionare l’annuncio relativo alla posizione desiderata, compilare il form con i dati anagrafici e caricare il Curriculum Vitae aggiornato. È inoltre sempre consentito l’invio di una candidatura spontanea per future selezioni di personale.

Altre selezioni aperte nel settore industriale e commerciale

Le opportunità d’impiego promosse da Bauli si affiancano alle selezioni attive in altre realtà del settore produttivo e della grande distribuzione. È possibile esaminare il Recruiting Day organizzato da ALDI per la ricerca di magazzinieri e operai e l’Operations Talent Program promosso da EssilorLuxottica.