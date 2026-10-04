Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Amazon assume neolaureati specializzati in Hr per l'analisi e la gestione delle condizioni di lavoro

Nuova opportunità di inserimento nel settore delle risorse umane con il colosso dell’e-commerce: la società Amazon Italia Logistica S.R.L. ha aperto le selezioni per la figura di Graduate HR Partner presso il polo di distribuzione di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

La ricerca è rivolta a neolaureati desiderosi di avviare una carriera nell’ambito delle Risorse Umane.

Quali sono le mansioni e le attività previste

Il ruolo combina l’assistenza diretta ai dipendenti con l’analisi strategica dei dati di organico. Le responsabilità principali includono:

fornire supporto e consulenza ai capi squadra e ai manager di area sulle tematiche riguardanti la gestione del personale;

gestire i casi aziendali e supportare le indagini interne in conformità con la normativa sul lavoro;

analizzare i dati aziendali relativi all’assenteismo, al turnover, alla presenza e alla produttività per individuare trend e soluzioni;

collaborare con gli addetti ai pagamenti e alla selezione del personale;

verificare la conformità delle pratiche aziendali alle norme di diritto del lavoro.

Stipendio, retribuzione e benefit

L’offerta di lavoro prevede un impegno a tempo pieno. La retribuzione lorda minima di partenza è fissata a 2.800 euro al mese, pari a un minimo di circa 33.600 euro all’anno su base annua, fino a sfiorare i 40.000 euro a seconda dell’articolazione in mensilità aggiuntive e indennità integrative.

A seconda dei requisiti e della contrattazione, il pacchetto retributivo di Amazon può includere, oltre alle tutele di legge, benefit aziendali integrativi, piani previdenziali e la possibilità di partecipare al piano azionario gestito dal gruppo.

Quali sono i requisiti richiesti

Per inviare la candidatura alla posizione di Graduate HR Partner è necessario possedere i seguenti requisiti fondamentali:

laurea triennale o magistrale in Risorse Umane, Diritto del Lavoro, Economia o discipline affini, conseguita prima della data di inizio lavoro o negli ultimi 24 mesi;

eccellente conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (livello C1 o superiore, sia scritto sia parlato);

padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel e Word) e attitudine all’analisi dei dati HR.

Costituiscono elementi preferenziali la conoscenza dei sistemi informativi HR (HRIS), nozioni di base di diritto del lavoro e di elaborazione paghe, oltre alla capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali e dinamici.

Come inviare la propria candidatura

La selezione avviene online attraverso la piattaforma ufficiale delle carriere. Per consultare tutti i dettagli della posizione e candidarsi è necessario accedere alla pagina dell’annuncio per Graduate HR Partner a Castel San Giovanni su Amazon Jobs.

All’interno del portale occorrerà registrare il proprio profilo, inserire le informazioni sul percorso di studi e allegare il Curriculum Vitae aggiornato in lingua italiana o inglese.

Altre selezioni aperte

Le opportunità per laureati e professionisti in Amazon si affiancano alle altre ricerche di personale attive nel mondo aziendale e finanziario. Si segnalano il programma d’inserimento per diplomati e laureati avviato da UniCredit per la rete di filiali in Italia, le assunzioni a tempo indeterminato proposte da Enav e il piano di reclutamento aperto da Enel.