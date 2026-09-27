Enav cerca ingegneri e analisti a Roma e Ciampino a tempo indeterminato: stipendio fino a 50.000 euro e smart working, domande entro il 2 ottobre

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Ente nazionale assistenza al volo assume laureati Stem

L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo è la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. In queste settimane ha aperto due nuove selezioni di personale finalizzate all’inserimento a tempo indeterminato presso le sedi di Roma e Ciampino. Le posizioni riguardano i settori dell’analisi finanziaria e della sicurezza operativa, inserendosi all’interno di un piano strategico d’impresa che prevede l’ingresso di 400 nuove risorse complessive entro il 2030.

Da quanto si legge sulla pagina di ENAV, l’azienda combina un inquadramento contrattuale stabile con la possibilità di accedere a modalità di lavoro ibrido, che alternano la presenza negli uffici della capitale con giornate di prestazione svolte da remoto.

Quali sono le figure ricercate e le mansioni

L’inserimento è rivolto a due profili professionali distinti:

uno specialista nel controllo costi degli investimenti, inserito a Ciampino, si occuperà dell’elaborazione del piano d’investimenti, del monitoraggio dell’avanzamento economico dei progetti, dell’analisi degli scostamenti e della reportistica verso enti nazionali e internazionali;

un analista di dati sulla sicurezza operativa, integrato nell’Headquarter di Roma, curerà la raccolta, l’analisi e il monitoraggio degli eventi di Safety, oltre alla gestione di report e dashboard attraverso strumenti di Business Intelligence.

Trattamento economico, stipendio netto e welfare

Le figure selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Ccnl del Trasporto Aereo, che prevede la corresponsione della retribuzione su 14 mensilità complessive.

Il profilo di Investments Cost Control Analyst Specialist prevede una retribuzione annua compresa tra 45.000 euro e 50.000 euro, corrispettiva a una busta paga netta mensile stimata tra i 2.100 euro e i 2.300 euro.

Per quanto riguarda la figura di Safety Data Analyst Junior, la Ral va da 30.000 euro ai 35.000 euro annui, traducendosi in un compenso netto mensile approssimativo che varia tra 1.600 euro e 1.800 euro. L’importo effettivo può variare in quanto soggetto alle detrazioni individuali e alle addizionali locali.

Il pacchetto retributivo è completato dall’erogazione di buoni pasto, dall’accesso all’assicurazione sanitaria integrativa, dal fondo di previdenza e dalle tutele previste dal piano di welfare aziendale.

Quali sono i requisiti per candidarsi

L’accesso alla selezione per la posizione di Investments Cost Control Analyst Specialist richiede:

il possesso di una laurea magistrale in discipline scientifiche, tecniche, economiche e matematiche;

aver maturato un’esperienza minima di tre anni in attività analoghe nel controllo costi o nella consulenza;

una conoscenza della lingua inglese minima di livello B2.

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore Aerospazio e Difesa.

Per il ruolo di Safety Data Analyst Junior si richiede:

il possesso di una laurea magistrale in ingegneria;

una conoscenza della lingua inglese minima di livello B2;

competenze preferenziali nell’uso di database relazionali, Excel avanzato e strumenti di Data Analytics.

Entrambe le ricerche sono aperte anche ai candidati appartenenti alle categorie protette per disabilità.

Come funziona la selezione

La procedura per dimostrare il proprio interesse alle posizioni aperte è gestita esclusivamente in via digitale. È possibile consultare le specifiche dei profili e trasmettere la documentazione accedendo alla sezione lavora con noi del Gruppo ENAV.

All’interno della pagina occorrerà rintracciare l’annuncio d’interesse, compilare i campi del modulo con i propri dati personali e allegare il Curriculum Vitae aggiornato. Le candidature vanno inviate entro le ore 15:00 del 2 ottobre 2026.

Altre selezioni aperte nel mercato del lavoro

Le assunzioni in ENAV si sommano ad altre selezioni attive nei settori strategici dei servizi, della finanza e del trasporto. Si segnalano la campagna di reclutamento nei settori della regia della produzione televisiva Rai e le ricerche di personale per Trenitalia.