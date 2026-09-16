Leroy Merlin Italia, catena di riferimento della famiglia del Gruppo Adeo, ha aperto una nuova campagna di reclutamento diffusa su tutta la rete di vendita nazionale.
L’iniziativa punta a potenziare gli organici dei punti vendita attraverso due percorsi distinti: da un lato l’inserimento di Allievi Manager da avviare alla carriera direttiva, dall’altro la copertura di posizioni come Manager Vendite per la conduzione dei reparti aziendali.
Indice
Il progetto Talentiamo per neolaureati
L’accesso alle posizioni da allievo si sviluppa attraverso il percorso Talentiamo, un piano di affiancamento pratico della durata di 12 mesi ideato per trasmettere le competenze di gestione della squadra e le metodologie di vendita sul campo.
Le condizioni offerte ai partecipanti al programma prevedono:
- ingaggio iniziale con contratto a termine di 12 mesi mirato alla successiva stabilizzazione a tempo indeterminato;
- inquadramento regolato dal 3° livello del Ccnl del comparto Distribuzione Moderna Organizzata;
- retribuzione annua lorda fissata a 29.584 euro;
- provvidenze per la copertura del canone di locazione destinate ai lavoratori in mobilità;
- partecipazione ai sistemi premianti di sede e al piano di azionariato del Gruppo.
Quali sono le opportunità per i Manager di Negozio
I posti da Manager Vendite si rivolgono a figure che vantano già un background nella grande distribuzione organizzata, cui affidare le leve strategiche ed economiche delle singole aree di vendita.
Il trattamento riservato ai profili senior comprende:
- assunzione immediata a tempo indeterminato;
- classificazione contrattuale al 1° livello del Ccnl del comparto Distribuzione Moderna Organizzata;
- Ral compresa tra i 34.500 euro e i 45.000 euro commisurata all’esperienza maturata;
- incentivazione variabile calcolata sul raggiungimento dei target di fatturato;
- piano welfare, assicurazione sanitaria integrativa e programma di partecipazione azionaria Adeo.
I requisiti d’accesso e le competenze richieste
I criteri per accedere all’iter valutativo differiscono in base al livello di responsabilità della mansione.
Per accedere alle selezioni da Allievo Manager occorre possedere:
- diploma di laurea triennale o magistrale conseguito in qualsiasi ambito disciplinare;
- forte interesse e passione per il settore del retail e la cura della relazione con il cliente;
- attitudine al lavoro di squadra, capacità di ascolto e orientamento alla risoluzione dei problemi;
- disponibilità alla mobilità geografica sul territorio per cogliere le opportunità di carriera.
Per la candidatura al ruolo di Manager Vendite di Negozio si richiede:
- esperienza consolidata di almeno 3-5 anni nel settore retail o nella grande distribuzione organizzata con gestione diretta di reparti commerciali;
- autonomia comprovata nella direzione del personale, nel coordinamento dei collaboratori e nello sviluppo dei talenti;
- competenze nell’analisi degli indicatori economici, nella gestione del conto economico e nell’ottimizzazione dei margini;
- capacità di pianificazione strategica per la massimizzazione del fatturato d’area e la valorizzazione del prodotto.
Procedura per la candidatura online
Per trasmettere il proprio interesse ad almeno una delle due offerte di lavoro, è necessario utilizzare i canali digitali ufficiali della società.
Chi intende candidarsi al ruolo d’ingresso può inoltrare i documenti dalla pagina Allievi Store Manager. Coloro che intendono concorrere per le posizioni da responsabile possono fare riferimento alla sezione dedicata ai Manager di Negozio.
All’interno delle relative finestre di candidatura basterà compilare il form con i propri dati e allegare il Curriculum Vitae in formato digitale.
Ulteriori ricerche aperte nel mercato del lavoro
Le assunzioni in Leroy Merlin si aggiungono ad altre iniziative di reclutamento attive nel settore produttivo e della vendita. È possibile prendere in considerazione l’evento di selezione promosso da ALDI, le offerte per figure tecniche nell’Operations Talent Program di EssilorLuxottica o le ricerche per i diversi reparti aziendali del gruppo Bauli.