Emirates assume in Italia con open day dall'8 al 23 ottobre 2026 per piloti e personale di cabina: sedi, stipendio esentasse e benefit a Dubai

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Emirates

Emirates punta sui talenti italiani, mirando a rafforzare il proprio programma di recruiting con nuovi open day nel nostro Paese. Il tutto alla ricerca di piloti e personale di cabina. Una mossa strategica a sostegno della crescita della flotta e del network su scala internazionale.

Ottobre è il mese per mettersi in gioco e valutare questa opzione lavorativa che, di fatto, può trasformare radicalmente la propria quotidianità. Basti pensare infatti che la base di lavoro è a Dubai. Si procederà alle selezioni in diverse città dall’8 al 23 ottobre 2026. Un’occasione concreta e l’ennesima dimostrazione di quanto i nostri professionisti siano apprezzati. Gli italiani sono infatti tra le nazionalità più rappresentate negli equipaggi della compagnia.

All’interno degli equipaggi Emirates operano già oltre 220 piloti italiani. Siamo la quinta nazionalità più rappresentata, dunque, mentre ci collochiamo al sesto posto per gli assistenti di volo (oltre 900). Cifre che, secondo la compagnia, riflettono la qualità della formazione, la professionalità e la capacità di servizio riconosciute ai lavoratori nostrani.

Il calendario degli open day è molto fitto e di seguito riportiamo tutte le informazioni necessarie. Gli appuntamenti per i piloti:

Milano – 8 e 9 ottobre presso il Crowne Plaza Milan Linate, rispettivamente ore 10:00/13:00 e ore 10:00;

Roma – 10 e 11 ottobre presso il Best Western Plus Hotel Universo ore 10:00/13:00 e ore 10:00.

Per il personale di cabina, invece, le tappe sono quattro:

Palermo – 9 ottobre presso il Mercure Palermo Centro, ore 9:00;

Roma – 11 ottobre presso l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, ore 9:00;

Milano – 18 ottobre presso l’INNSiDE by Meliá Milano Torre GalFa, ore 9:00;

Bari – 23 ottobre presso l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, ore 9:00.

Un dettaglio importante da ricordare è che non è richiesta la registrazione preventiva ed è sufficiente partecipare a una sola sessione per avviare il processo di selezione.

Stipendio e benefit

Sul fronte economico, Emirates propone per entrambi i ruoli un pacchetto retributivo esentasse, al quale si aggiungono:

alloggio a Dubai;

copertura sanitaria;

agevolazioni di viaggio.

I benefit cambiano a seconda della posizione, con i piloti che potranno godere, tra le altre cose, di 42 giorni di ferie annuali, biglietti aerei per sé e i familiari, contributi per l’istruzione dei figli e coperture assicurative. Per il personale di cabina si aggiungono invece:

trasporto da e verso l’aeroporto;

sconti dedicati per lo shopping.

Carriera e formazione

Le selezioni per i piloti sono aperte per i ruoli di: First Officer, Direct Entry Captain o tramite l’Accelerated Command Programme. L’addestramento si svolge a Dubai, dove la compagnia dispone di dieci simulatori, ai quali si aggiungerà una nuova struttura da 5.882 metri quadrati, frutto di un investimento da 135 milioni di dollari, con sei Full Flight Simulator per A350 e Boeing 777X. Parlando del personale di cabina, invece, è previsto un percorso intensivo di 8 settimane.