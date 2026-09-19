Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'agenzia del gruppo Unicredit Cordusio cerca personale per la sede di Milano

Cordusio Fiduciaria, società del Gruppo UniCredit attiva da oltre cinquant’anni nel wealth management, nell’amministrazione fiduciaria e nella gestione dei patrimoni familiari e d’impresa, ha avviato una ricerca di personale per la sede di Milano.

Le risorse selezionate lavoreranno a supporto dei team interni nelle divisioni Private, Corporate ed Escrow Agent, occupandosi della gestione di mandati complessi, operazioni straordinarie di fusioni e acquisizioni e strumenti di tutela patrimoniale.

Attività operative e mansioni previste

Il ruolo comporta la cura dei processi amministrativi e procedurali legati all’architettura dei rapporti fiduciari. Nello specifico, l’operatività quotidiana comprende:

registrazione e censimento dei contratti nei sistemi gestionali, verificando la correttezza della documentazione e il rispetto degli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela;

controllo sulla qualità dei dati e sulla conformità dei documenti relativi ad aperture, modifiche o chiusure delle posizioni;

archiviazione delle pratiche contrattuali in linea con la normativa vigente e i protocolli di compliance;

aggiornamento anagrafico, monitoraggio delle strutture commissionali non standard e gestione delle attività legate al recupero crediti;

tenuta dei registri di corrispondenza, adempimenti sulla titolarità effettiva, deleghe assembleari e raccordo operativo tra le diverse aree aziendali.

Contratto, retribuzione e piano di welfare

L’inserimento avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Ccnl Credito. Il trattamento economico fisso prevede una retribuzione annua lorda stimata tra 40.000 euro e 55.000 euro, determinata in funzione dell’esperienza e del livello di responsabilità riconosciuto al candidato.

La proposta retributiva è integrata da coperture sanitarie dedicate, previdenza complementare e l’accesso ai piani di welfare del Gruppo. L’azienda riserva al personale agevolazioni sull’offerta bancaria e assicurativa, quali conto corrente a canone azzerato e finanziamenti a condizioni dedicate, affiancate da flessibilità oraria, congedi straordinari, periodi sabbatici e percorsi di formazione continua all’interno dell’organizzazione.

Requisiti per accedere alla selezione

L’accesso all’iter di valutazione richiede l’esplicito possesso delle seguenti caratteristiche professionali:

esperienza pregressa di almeno due anni in mansioni analoghe, maturata all’interno di istituti bancari, società fiduciarie o intermediari finanziari;

laurea a indirizzo economico o giuridico;

conoscenza operativa della lingua inglese;

padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint;

familiarità con la gestione dei processi fiduciari, bancari o di diritto societario a titolo preferenziale.

Per lo svolgimento della funzione sono richieste doti di precisione analitica, capacità di pianificazione delle priorità, attitudine al lavoro condiviso e orientamento alla risoluzione dei problemi.

Presentazione della candidatura online

Gli interessati possono consultare i dettagli della posizione e inviare il proprio profilo registrandosi sul portale carriere ufficiale attraverso la pagina lavora con noi del Gruppo UniCredit.

Dalla sezione dedicata alle opportunità d’impiego occorrerà selezionare l’annuncio promosso da Cordusio Fiduciaria a Milano, compilare il modulo digitale con i dati richiesti e allegare un Curriculum Vitae aggiornato.

Le altre selezioni attive nei settori retail e industriale

Oltre al reclutamento avviato nel comparto bancario, restano aperte diverse opportunità di lavoro nel commercio e nella produzione. Tra queste si segnalano l’iniziativa di reclutamento lanciata da Leroy Merlin per la copertura di ruoli commerciali, le posizioni aperte negli stabilimenti produttivi del gruppo dolciario Bauli e la giornata di colloquio organizzata dai Centri per l’Impiego ai Castelli Romani per il Job Day Logistica.