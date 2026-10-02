Al via il Core Banking Programme di UniCredit per diplomati e laureati senza esperienza: stage retribuito da 800 euro e poi Ral da 32.200 euro

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il programma di formazione Unicredito Core Banking è indirizzato anche a diplomati

UniCredit ha indetto una campagna di reclutamento a livello nazionale denominata Core Banking Programme, ideata per l’inserimento di giovani diplomati e laureati nella rete delle filiali Retail operative in tutta Italia.

La ricerca è rivolta anche a chi è alla prima esperienza lavorativa. L’importante è essere molto interessati a intraprendere una carriera nel settore del credito e della consulenza finanziaria.

Come funziona l’inserimento lavorativo

L’iter formativo e professionale si sviluppa attraverso due step successivi pensati per garantire una graduale autonomia operativa.

Il percorso ha inizio con uno stage iniziale di 3 mesi, durante il quale coloro che hanno superato la selezione saranno introdotti alla mansione attraverso erogazione di certificazioni abilitanti obbligatorie, e attraverso una formazione sulle soluzioni digitali dell’istituto e affiancamento pratico sul campo.

Qualora il tirocinio sia andato a buon fine, si attiverà un apprendistato suddiviso a sua volta in due parti:

12 mesi per l’attestazione Core Banking;

24 mesi dedicati all’aggiornamento specialistico e all’affinamento della gestione del portafoglio clienti.

Le posizioni sono aperte sull’intero territorio nazionale, interessando capoluoghi e centri di tutte le regioni italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Bari, Palermo, Napoli, Venezia, Verona e Trieste.

Quanto si prende di stipendio

Il trattamento economico è garantito fin dall’avvio dell’attività pratica e segue la progressione della carriera:

durante il trimestre di stage spetta un rimborso spese mensile di 800 euro netti a cui si somma l’assegnazione dei buoni pasto;

l’assunzione in apprendistato è inquadrata secondo il Ccnl del Credito su 13 mensilità, con una Ral iniziale per i primi 18 mesi pari a circa 32.200 euro lordi;

dal diciannovesimo mese di contratto è previsto un incremento retributivo integrativo che porta la Ral a circa 35.600 euro lordi.

Il pacchetto retributivo include inoltre l’accesso alle coperture del welfare aziendale del gruppo, agevolazioni sanitarie e strumenti di flessibilità oraria.

Titoli e requisiti

L’ammissione alle selezioni non richiede precedenti esperienze professionali nel comparto bancario. I parametri richiesti sono:

diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure laurea;

predisposizione alla gestione delle relazioni con la clientela e all’apprendimento di prodotti finanziari e digitali.

Come si svolge la selezione

La procedura valutativa prevede una prima fase di screening delle domande pervenute online, seguita dall’espletamento di test attitudinali digitali, un contatto telefonico conoscitivo e successive sessioni di intervista di persona.

La trasmissione della scheda anagrafica si effettua accedendo alla pagina relativa alle carriere del Gruppo Unicredit. All’interno del portale occorrerà rintracciare l’annuncio relativo al Core Banking Programme e compilare il modulo con i dati del proprio curriculum vitae.

Altre opportunità aperte nel settore dei servizi e dei trasporti

Le assunzioni in banca promosse da UniCredit si inseriscono in un panorama di selezioni attive sul mercato del lavoro. Si segnalano i contratti a tempo indeterminato proposti da Enav per analisti e specialisti Stem, i reclutamenti per addetti alla sicurezza e antincendio allo scalo di Fiumicino e il bando pubblico indetto dalla Rai per la copertura di posti da assistente alla regia.