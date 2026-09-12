In Friuli Venezia Giulia si cercano 180 addetti per hotel, bar e piste: i Job days si tengono a Tolmezzo e Piancavallo il 29 e 30 settembre

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Opportunità di lavoro stagione invernale 2026 2027.

Sono 180 le posizioni aperte in Friuli Venezia Giulia per lavorare durante la prossima stagione invernale nelle località montane del territorio. La ricerca interessa numerosi profili e copre praticamente l’intera filiera dei servizi turistici. Non solo ristorazione, ma anche alberghi, strutture ricettive, servizi di accoglienza, attività commerciali, impianti e servizi collegati alla montagna.

Opportunità di lavoro durante la stagione invernale in Friuli, le figure ricercate

Nell’ambito dell’iniziativa “Job days – winter edition”, la Regione del Friuli Venezia Giulia (insieme a Confcommercio Udine e Confcommercio Pordenone e in collaborazione con il Comune di Tolmezzo e il patrocinio del Comune di Aviano), ha organizzato due giornate di selezione per reclutare 180 figure da impiegare nelle zone montane durante la stagione turistica invernale.

Le date dedicate al recruiting sono quelle di:

martedì 29 settembre 2026 a Tolmezzo, in provincia di Udine;

2026 a Tolmezzo, in provincia di Udine; mercoledì il 30 settembre 2026 a Piancavallo, in provincia di Pordenone.

Le figure ricercate sono:

receptionist; back office; front office per l’accoglienza nelle strutture alberghiere;

camerieri, aiuto camerieri, baristi, banconieri per lavorare nei bar;

chef de rang, cuochi, aiuto cuochi, cuochi capopartita, aiuto cucina, snackisti, lavapiatti per la cucina;

camerieri ai piani, addetti pulizie;

addetti alla manutenzione, addetti al noleggio sci e addetti all’area wellness;

addetti vendite e banco in alimentari.

Dove si svolgeranno i colloqui

I Job days si svolgeranno:

durante la prima giornata, martedì 29 settembre 2026, a Tolmezzo presso il Teatro “L. Candoni”;

durante la seconda giornata, prevista mercoledì 30 settembre 2026, a Piancavallo, presso l’Hotel 1301 Inn.

I candidati possono scegliere di partecipare a una sola giornata oppure a entrambe. In entrambi i casi saranno presenti diverse realtà del territorio, non soltanto aziende ma anche operatori dei servizi regionali per il lavoro, che illustreranno le diverse opportunità e i servizi messi a disposizione dalla Regione a sostegno della ricerca di occupazione.

Le strutture coinvolte

Tra le realtà del territorio interessate ad assumere, ci sono, agli incontri del 29 settembre:

Albergo Diffuso Comeglians;

Albergo Diffuso Sutrio Borgo Soandri;

Bar Ristorante Tschurwald;

Borgo Gortani;

Edelweiss Stube;

Enoteca Il Marangon – Osteria da Alvise;

Hotel Centro Benessere Gardel;

Hotel Davòst;

Hotel Hammerack;

Hotel Il Cervo;

Hotel La Perla;

Hotel Nevada;

Hotel Spartiacque – Hotel Rododendro;

Hotel Sport;

Taverna Kapun;

Zoncolan Camping Caravan.

Alla seconda giornata, il 30 settembre, parteciperanno invece:

Albergo Bornass;

Alpinn Bar Vineria Ristorante;

Artebianca;

Bar Bianco;

Bar da Ketty;

Busa del Sauc;

Chalet Arneri;

Edelweiss Ristorante Pizzeria;

Hotel 1301 Inn;

La Genzianella;

Le Ronjade;

Pasticceria Bar Cimon 2.0;

Piancavallo Noleggi;

Ristorante Pizzeria Al Portico;

Sauc Agriturismo Relais Spa Ristorante;

Sport Hotel;

Taverna dell’Urogallo;

Zero Gradi Ristorazione.

Come partecipare e candidarsi

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutte le persone interessate. Per prendere parte alle giornate di selezione è però necessario effettuare l’iscrizione entro lunedì 28 settembre 2026 compilando il modulo online presente sul sito di Confcommercio Udine.

Nel caso in cui le adesioni siano particolarmente numerose, gli organizzatori potranno assegnare ai partecipanti specifiche fasce orarie di partecipazione. Gli eventuali orari saranno comunicati direttamente via e-mail, per questo la registrazione è obbligatoria.

Gli organizzatori consigliano di presentarsi con più copie cartacee del proprio curriculum vitae, da consegnare alle aziende con cui si desidera sostenere il colloquio.