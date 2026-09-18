Giovedì 24 settembre ad Albano Laziale colloqui diretti con Adecco, In Opera e Maw per la logistica: ruoli operativi, d'ufficio e riservati

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Al via il recruiting day del 24 settembre ad Albano Laziale per selezionare operai nel comparto logistica

I Centri per l’Impiego di Marino, Frascati e Albano Laziale, in collaborazione con l’ultimo Comune menzionato, hanno organizzato una giornata di reclutamento straordinaria interamente dedicata al settore distributivo e industriale: il Job Day Logistica.

L’evento si terrà giovedì 24 settembre 2026 presso la Sala Vespignani, situata in Viale Risorgimento 1, ad Albano Laziale, dalle ore 9:00 alle ore 16:30. Durante l’iniziativa i candidati potranno sostenere colloqui conoscitivi diretti e consegnare la propria candidatura ai selezionatori delle agenzie per il lavoro Adecco, In Opera e MAW.

Figure ricercate da Adecco e trattamenti retributivi

La filiale Adecco seleziona profili operativi e tecnici da destinare alle aziende del territorio, con le seguenti retribuzioni lorde mensili:

Ruolo Ccnl Stipendio lordo mensile Addetto o addetta alla logistica Commercio di livello 4 o 5 1.160 o 1.780 euro Carrellista Metalmeccanico Pmi di livello 2 o 3 1.800 o 1.900 euro Operaio od operaia Metalmeccanico Pmi di livello 3 o 4 2.000 o 2.096 euro Addetti alle vendite

(iscritti al collocamento mirato) Ccnl commercio e terziario di livello D1 o C2 1.520 o 1.650 euro

Opportunità aperte con In Opera Spa

L’agenzia In Opera propone inserimenti mirati per i poli logistici di Pomezia e Aprilia per le posizioni di:

Ruolo Sede Ccnl Retribuzione annua Magazziniere Pomezia Logistica e trasporti di livello 6 22.000 euro Magazzinieri (riservati alle categorie protette) Pomezia e Aprilia Logistica e trasporti di livello 6 22.000 euro Carrellisti Pomezia Logistica e trasporti di livello 5 24.000 euro

Posizioni aperte con Maw – Men At Work Spa

La società di somministrazione Maw ricerca le seguenti figure da inserire nei processi di stoccaggio, movimentazione e gestione amministrativa di magazzino:

Ruolo Ccnl Stipendio lordo mensile Carrellisti Spedizioni e trasporti merci di livello 5 1.770 euro Impiegati Ccnl logistica 1.850 euro Addette al picking Spedizioni e trasporto merci di livello 6 1.657 euro Addetti al confezionamento Spedizioni e trasporto merci di livello 6 1.657 euro Magazzinieri carrellisti Spedizioni e trasporto merci di livello 5 1.770 euro

Requisiti generali

L’accesso alla giornata di selezioni è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lazio in cerca di occupazione nel comparto logistico o produttivo. A seconda della mansione per cui ci si candida sono richiesti la licenza media o il diploma di scuola secondaria, oltre al possesso del patentino per la conduzione dei muletti.

Come ed entro quando candidarsi

Gli interessati dovranno prima di tutto comunicare la propria istanza d’interesse online, attraverso il portale dedicato della Regione Lazio. Per ragioni di organizzazione e di sicurezza, saranno ammessi a colloquio solo i primi 300 candidati.

Solo quando l’utente avrà ricevuto una e-mail di conferma, potrà presentarsi il 24 settembre 2026 presso la Sala Vespignani ad Albano Laziale tra le ore 9:00 e le 16:30 per sostenere il colloquio. Si consiglia di recarsi nel luogo dell’appuntamento provvisti di diverse copie del proprio Curriculum Vitae aggiornato, per poterlo consegnare anche ai recruiter delle altre agenzie interinali presenti.

Altre selezioni nel settore commerciale e dei servizi

La giornata di orientamento e lavoro organizzata nei Castelli Romani si somma ad altre iniziative di reclutamento aperte a livello nazionale. È possibile consultare l’annuncio d’inserimento promosso da ALDI, consigliato soprattutto a chi è comunque interessato a lavorare nel settore logistico ma abita in Regione Lombardia.

Per chi invece ha i titoli accademici necessari, si segnala l’opportunità di carriera nell’Operations Talent Program di EssilorLuxottica.