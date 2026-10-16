BTP Valore o Insieme, due opzioni per i risparmi: cedole ogni tre mesi o tutto nel 2031?

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Cedole periodiche o un unico incasso alla scadenza: due modi di gestire i risparmi.

Quando si mette da parte una somma, non conta soltanto quanto può rendere: conta anche quando torna disponibile. Per qualcuno ricevere interessi ogni tre mesi significa poterli destinare alle spese di casa o aggiungerli ai risparmi. Altri possono preferire non toccarli e ritrovarli insieme al capitale alla fine del percorso.

È su questa differenza che si gioca il confronto tra BTP Valore e BTP Valore Insieme, i due titoli che il Tesoro propone per la prima volta nello stesso collocamento. L’offerta è prevista dal 19 al 23 ottobre, salvo chiusura anticipata. Entrambi durano cinque anni, scadono il 27 ottobre 2031 e si acquistano alla pari, a partire da 1.000 euro.

La differenza si vede nel calendario

BTP Valore BTP Valore Insieme Durata 5 anni 5 anni Interessi Cedole trimestrali crescenti Una cedola alla scadenza Schema 2+2+1 Pagamento unico Scadenza 27 ottobre 2031 27 ottobre 2031 Minimo sottoscrivibile 1.000 euro 1.000 euro

Il BTP Valore paga ogni tre mesi: le date previste sono il 27 gennaio, aprile, luglio e ottobre. La prima cedola arriverà il 27 gennaio 2027. Il tasso crescerà in tre passaggi: resterà uguale per i primi due anni, salirà nel biennio successivo e aumenterà ancora nell’ultimo anno.

Il BTP Valore Insieme segue un altro ritmo: niente cedole intermedie, ma un solo pagamento alla scadenza, insieme al capitale. Chi sceglie questa formula non avrà, quindi, interessi da usare o reinvestire durante il quinquennio.

Rendimenti equivalenti, incassi diversi

Il Tesoro indica rendimenti finanziariamente equivalenti all’emissione. Questo non significa che i due titoli distribuiranno la stessa somma negli stessi momenti. Con il BTP Valore gli interessi arrivano prima; con l’Insieme bisogna aspettare il 2031.

È la differenza tra avere denaro disponibile lungo il percorso e riceverlo tutto alla fine. Le cedole del BTP Valore possono essere spese oppure reinvestite, ma il rendimento di un eventuale reinvestimento dipenderà dalle condizioni disponibili in quel momento. Il tasso dell’Insieme, proprio perché il pagamento è posticipato, sarà superiore alla semplice somma nominale delle cedole del titolo tradizionale.

Quanto valgono gli interessi su 1.000 e 10.000 euro?

I tassi minimi garantiti e gli ISIN verranno pubblicati oggi: senza quei valori non è corretto stimare l’incasso effettivo dei due titoli.

Si può, però, tradurre in euro ogni punto percentuale di tasso annuo del BTP Valore. Su 1.000 euro, un punto percentuale vale 2,50 euro lordi a trimestre, circa 2,19 euro netti dopo l’imposta del 12,5%. Su 10.000 euro vale 25 euro lordi, circa 21,88 netti a trimestre.

Per ogni punto percentuale annuo Su 1.000 euro Su 10.000 euro Cedola trimestrale lorda 2,50 € 25,00 € Cedola trimestrale netta circa 2,19 € circa 21,88 €

Per calcolare tutte le cedole del BTP Valore serviranno i tre tassi ufficiali. Indicandoli con a, b e c, espressi in punti percentuali, le cedole lorde complessive nei cinque anni corrispondono a 20a + 20b + 10c euro su 1.000 euro; su 10.000 euro il totale è dieci volte maggiore. Per il BTP Valore Insieme, l’importo della cedola unica si potrà calcolare quando sarà noto il tasso ufficiale.

Il peso delle tasse e il denaro che arriva dopo

Per entrambi i titoli, gli interessi sono soggetti all’aliquota del 12,5% prevista per i titoli di Stato. Nel BTP Valore la trattenuta fiscale accompagna il pagamento delle cedole; nel BTP Valore Insieme viene applicata alla cedola unica a scadenza. Cambia, dunque, anche il momento in cui si paga l’imposta.

Chi riceve cedole periodiche e non le spende può provare a reinvestirle, ma non sa in anticipo a quale tasso riuscirà a farlo. Chi sceglie la cedola unica conosce, invece, il calendario del pagamento, ma rinuncia a ricevere interessi nel frattempo. Sono due modalità da valutare anche pensando alle spese previste e alla liquidità che si desidera mantenere disponibile.

Se il risparmio serve prima del 2031

Anche se il piano prevede di tenere il titolo fino alla scadenza, può capitare che serva liquidità prima. I BTP potranno essere venduti sul mercato secondario, ma il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato: non è detto che coincida con il valore nominale pagato all’emissione. In generale, quando i tassi salgono, il prezzo delle obbligazioni già emesse tende a scendere; quando calano, può salire.

Il BTP Valore paga cedole durante la vita del titolo, mentre il BTP Valore Insieme concentra la remunerazione alla scadenza. Per entrambi, il valore effettivo di una vendita anticipata dipenderà dal prezzo di mercato del momento e dagli eventuali costi applicati dall’intermediario.