Proseguono le selezioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato, che attualmente ricerca neolaureati in Architettura e Ingegneria da assumere a tempo pieno e indeterminato. Gli inserimenti avverranno all’interno di FS Engineering, la società d’ingegneria del gruppo, per ricoprire il ruolo di Assistente ai Lavori presso tre sedi operative.
La campagna d’ingaggio si rivolge a giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale da non oltre 12 mesi e non richiede alcuna esperienza professionale pregressa.
Indice
Quali sono le sedi di lavoro e i profili ricercati
Le opportunità d’impiego sono articolate su due specifici profili tecnici destinati alla Direzione Operativa della società:
- Assistente Lavori Opere Tecnologiche con sede a Firenze (ID 17513), con focus incentrato sugli impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazione e meccanici delle linee ferroviarie;
- Assistente Lavori Infrastrutture con sede a Genova (ID 17511) e Verona (ID 17509), con compiti focalizzati sulla supervisione delle opere civili e dell’infrastruttura ferroviaria.
Le risorse selezionate lavoreranno a diretto contatto con il Direttore dei Lavori per verificare la corretta esecuzione delle opere, il rispetto delle normative di sicurezza nei cantieri, la contabilità di cantiere e la redazione degli stati di avanzamento dei lavori.
Stipendio e contratto
L’inquadramento contrattuale prevede la stipula immediata di un contratto a tempo indeterminato, regolato dal Contratto della Mobilità e dal Contratto Aziendale del Gruppo FS.
Il trattamento economico comprende:
- retribuzione annua lorda pari a 33.697,50 euro, corrispondente al livello di inquadramento B2;
- erogazione dello stipendio suddiviso su 14 mensilità, comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- accesso alle coperture dell’assistenza sanitaria integrativa e al pacchetto di welfare aziendale di gruppo.
Per lo svolgimento della mansione è richiesta la disponibilità a effettuare frequenti trasferte operative su tutto il territorio nazionale.
I requisiti d’accesso e le competenze valutate
Per partecipare alle selezioni occorre possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori:
- conseguimento da non oltre 12 mesi di una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni o Meccanica per il profilo di Firenze;
- laurea magistrale conseguita da non oltre 12 mesi in Architettura, Ingegneria Edile, Civile, Ambientale o dei Trasporti per i profili di Genova e Verona;
- padronanza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo.
Rappresentano elementi graditi la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei cantieri, l’abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza, l’iscrizione all’albo professionale e la familiarità con i software di modellazione e gestione di cantiere come AutoCAD, Primavera P6, applicativi Bim e software per la contabilità dei lavori.
Come inviare la propria candidatura
La trasmissione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente online tramite il portale delle carriere del gruppo. Per consultare le schede ufficiali e trasmettere la documentazione occorre accedere alla pagina di candidatura di FS Careers ed effettuare l’invio per l’annuncio d’interesse.
Le candidature devono essere trasmesse entro e non oltre la scadenza del 19 ottobre.
Altre selezioni aperte
Le opportunità d’inserimento in FS Engineering si affiancano ad altre campagne di reclutamento attive. Si segnalano le assunzioni promosse da Italo per la copertura di posti da hostess e steward di stazione, i programmi d’inserimento in ambito legal tech avviati da Lexroom.ai a Milano e le selezioni aperte da Amazon per formare Hr Specialist.