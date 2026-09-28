Il piano di espansione della flotta e delle rotte internazionali della compagnia low cost Wizz Air si traduce in un nuovo piano di ingaggi per assistenti di volo sul territorio europeo e nazionale. Le selezioni sul campo prevedono una serie di Recruitment Day dedicati al pubblico italiano, pensati per integrare nuovi membri dell’equipaggio di cabina.
I percorsi d’inserimento sono aperti anche a chi non ha maturato esperienze pregresse nel settore dell’aviazione civile: la società garantisce infatti la copertura integrale del corso di addestramento teorico e operativo iniziale.
Indice
Quali sono le date dei Recruiting Day
Il portale carriere della compagnia mantiene aperte le iscrizioni per le seguenti tappe italiane, con sessioni di selezione previste a partire dalle ore 9:00:
- Catania, martedì 6 ottobre 2026, presso Hotel NH Parco degli Aragonesi (Viale Presidente Kennedy);
- Milano Malpensa, giovedì 8 ottobre 2026, presso Crowne Plaza Milan Malpensa (Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove), giornata riservata esclusivamente ai titolari di attestato Easa in corso di validità;
- Catania, mercoledì 28 ottobre 2026, presso Hotel NH Catania Centro (Piazza Trento 13).
I candidati possono inviare la propria adesione per qualsiasi data in programma, a prescindere dalla base operativa finale che preferirebbero assegnata.
I requisiti d’accesso per la candidatura
L’ammissione al percorso valutativo richiede la verifica dei seguenti parametri obbligatori:
- maggiore età al momento della domanda;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- estensione delle braccia fino a 210 cm d’altezza stando in punta di piedi;
- padronanza fluente della lingua inglese parlata e scritta;
- passaporto in corso di validità (con almeno 6 mesi di efficienza residua) e autorizzazione al lavoro;
- abilità di nuoto senza ausili;
- assenza di tatuaggi o piercing visibili quando si indossa l’uniforme;
- residenza fissata a massimo 60 minuti dalla base di destinazione o piena disponibilità al trasferimento.
Ad eccezione della sessione speciale di Malpensa, non viene richiesto alcun titolo universitario né un background lavorativo precedente sulle linee commerciali.
Come si svolgono i colloqui
La giornata d’impatto si sviluppa attraverso diverse fasi sequenziali. Dopo la presentazione delle attività aziendali e un test per accertare il livello d’inglese, ciascun partecipante sostiene una breve presentazione individuale di fronte ai selezionatori.
Il nucleo della valutazione comprende simulazioni operative di situazioni di bordo (role play), prove pratiche di gruppo per testare l’attitudine al lavoro di squadra e un colloquio conoscitivo finale. I partecipanti devono presentarsi con un abbigliamento formale business e una copia del proprio Curriculum Vitae stampata in lingua inglese.
Come effettuare la registrazione online
I posti disponibili per ogni sessione sono limitati, motivo per cui la presenza al colloquio richiede la prenotazione digitale anticipata. La procedura si completa compilando il modulo presente nella sezione dedicata alle carriere del sito Wizz Air.
Dopo aver selezionato la città di riferimento, occorre inserire le informazioni personali richieste e allegare il Curriculum Vitae in inglese aggiornato.
Altre opportunità aperte nel settore dei trasporti
Le ricerche di personale firmate Wizz Air procedono in parallelo con altri iter di selezione attivi nella mobilità e nei servizi. Tra le opportunità pubblicate figurano i recruitment day per il personale di bordo gestiti da Emirates, i contratti a tempo indeterminato proposti da Enav per profili analitici e i bandi di reclutamento promossi da Trenitalia per varie figure operative.