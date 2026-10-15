La Biofarma S.r.l., realtà industriale attiva nel settore cosmetico e farmaceutico situata a Mereto di Tomba, in Provincia di Udine, cerca operai addetti alla produzione e al confezionamento. Il reclutamento sarà gestito dalla filiale Adecco del capoluogo di Regione Friuli Venezia Giulia.
L’opportunità prevede un periodo iniziale di prova con un contratto a tempo determinato ma con concrete prospettive di stabilizzazione in azienda. Non è richiesta comprovata e solida esperienza pregressa nel ruolo.
Indice
Quali sono le mansioni e le attività previste
Le risorse selezionate saranno inserite all’interno dei reparti produttivi o nel comparto dedito all’imballaggio dei farmaci. Si occuperanno delle seguenti attività operative:
- pesatura e miscelazione delle materie prime secondo le schede di lavorazione;
- conduzione, monitoraggio e controllo dei macchinari di confezionamento;
- imbottigliamento, etichettatura e imballaggio dei prodotti finiti;
- esecuzione dei controlli di qualità visivi e distruttivi sulle confezioni;
- compilazione della documentazione tecnica e dei report di produzione.
Stipendio, contratto e orario su tre turni
L’inquadramento contrattuale fa riferimento al Ccnl del comparto industriale chimico-farmaceutico.
Il trattamento economico e organizzativo comprende:
- retribuzione annua lorda compresa tra 23.000 euro e 24.000 euro;
- erogazione di buoni pasto giornalieri per ogni presenza effettuata;
- orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) articolato su 3 turni avvicendati (6-14, 14-22, 22-6), dal lunedì al sabato mattina.
Quali sono i requisiti d’accesso e le competenze richieste
Per presentare la candidatura occorre verificare il possesso dei seguenti requisiti fondamentali:
- possesso di una qualifica professionale o attestato di studio;
- ottima manualità, precisione, puntualità ed elevata affidabilità;
- piena disponibilità al lavoro su turni, compreso il turno notturno;
- disponibilità a eventuali straordinari nel fine settimana;
- autonomia negli spostamenti per raggiungere la sede di lavoro di Mereto di Tomba.
Un’esperienza antecedente in contesti di fabbrica o di linea produttiva costituisce un elemento preferenziale ma non indispensabile per l’accesso alla selezione.
Come ed entro quando candidarsi
La procedura di selezione è gestita direttamente dalla filiale Adecco di Udine. Per consultare il dettaglio dell’offerta e inviare la documentazione occorre accedere alla pagina dell’annuncio Adecco per Biofarma.
Attraverso il modulo online sarà necessario compilare con cura tutti i campi anagrafici richiesti e caricare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.
Adecco accetta candidature fino al 30 novembre, ma si consiglia di inviare la propria istanza di interesse il prima possibile, perché potrebbero chiudersi in anticipo, una volta individuate le risorse necessarie.
Altre opportunità di lavoro
Le assunzioni in Biofarma gestite da Adecco si affiancano ad altre ricerche di personale attive in diversi altri comparti industriali. Si segnalano i reclutamenti promossi da Ferrovie dello Stato per neolaureati in ingegneria e architettura e il programma d’inserimento curato da Lexroom, la azienda tech specializzata in AI per studi legali.