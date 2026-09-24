Il Gruppo Fs cerca diplomati per ruoli operativi e a contatto col pubblico: capotreno, macchinista, biglietteria e altri. Ral fino a 35.000

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Posizioni aperte in Trenitalia.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato cerca nuove risorse da inserire nelle proprie sedi in Italia. Tra le opportunità attualmente disponibili ci sono diverse posizioni rivolte a chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Le offerte riguardano sia attività operative e tecniche sia ruoli a contatto con il pubblico e sono distribuite in diverse regioni.

Le condizioni contrattuali variano in base al profilo. Sono previsti sia contratti di apprendistato, sia assunzioni a tempo indeterminato, con stipendi annuali lordi (Ral) fino a 35.000 euro.

Trenitalia e Gruppo Fs, quali sono le posizioni aperte per diplomati

Gli annunci pubblicati dal Gruppo Fs interessano sia la società Rete ferroviaria italiana (Rfi -It) che Trenitalia Tper. Per alcune posizioni è sufficiente un diploma quinquennale, mentre per altre sono richieste esperienze professionali specifiche, requisiti anagrafici, residenza in determinate regioni o particolari abilitazioni.

Tra le offerte rivolte ai diplomati figurano:

operatore specializzato nella manutenzione di infrastrutture (under 30 e over 30) per la direzione operativa territoriale di Verona (sedi di Bolzano, Brennero, Brunico, Vipiteno e Chiusa);

nella manutenzione di infrastrutture (under 30 e over 30) per la direzione operativa territoriale di Verona (sedi di Bolzano, Brennero, Brunico, Vipiteno e Chiusa); capotreno per Trenitalia Tper in Emilia Romagna (sede di Bologna e altre località regionali in base alle esigenze organizzative);

per Trenitalia Tper in Emilia Romagna (sede di Bologna e altre località regionali in base alle esigenze organizzative); addetto biglietteria e customer advisor in stazione per Trenitalia Tper in Emilia Romagna;

e customer advisor in stazione per Trenitalia Tper in Emilia Romagna; macchinista per Trenitalia Tper in Emilia Romagna;

per Trenitalia Tper in Emilia Romagna; addetto alla logistica all’interno di Mercitalia shunting & terminal (società del polo FS Logistix) ad Ancona;

all’interno di Mercitalia shunting & terminal (società del polo FS Logistix) ad Ancona; junior specialist in contratti di servizio (Pso contract) per Trenitalia, posizione riservata alle categorie protette a Genova e Napoli.

Opportunità per chi è senza esperienza

Tra gli annunci di lavoro pubblicati, sono due le opportunità che offrono ai giovani senza esperienza un canale d’accesso al Gruppo Fs. In particolare:

per lavorare come capotreno bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo quinquennale e avere la residenza certificata da almeno sei mesi in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova. Tra i requisiti richiesti ci sono poi la conoscenza dell’inglese di livello intermedio e la disponibilità a spostamenti in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe. L’esperienza di almeno un anno in ruoli a contatto con il pubblico (ad esempio nella vendita, nell’assistenza alla clientela, nella ristorazione, nell’hotellerie o in altri servizi al pubblico) costituisce un titolo preferenziale ma non essenziale;

bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo quinquennale e avere la residenza certificata da almeno sei mesi in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova. Tra i requisiti richiesti ci sono poi la conoscenza dell’inglese di livello intermedio e la disponibilità a spostamenti in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe. L’esperienza di almeno un anno in ruoli a contatto con il pubblico (ad esempio nella vendita, nell’assistenza alla clientela, nella ristorazione, nell’hotellerie o in altri servizi al pubblico) costituisce un titolo preferenziale ma non essenziale; per il ruolo di addetto alla biglietteria è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, un’età compresa tra 18 e 29 anni, la conoscenza dell’inglese a livello intermedio e la residenza certificata in Emilia Romagna da almeno sei mesi. L’appartenenza alle categorie protette, oltre all’esperienza documentabile di almeno tre anni in ruoli a contatto con il pubblico, figurano anche in questo caso tra i requisiti preferenziali.

Ruoli riservati ai diplomati con particolari requisiti

Per determinate mansioni tecniche, amministrative o di coordinamento, il Gruppo Fs richiede invece – oltre il possesso del diploma – una serie di requisiti precisi, competenze già strutturate ed esperienza. Ovvero:

per la posizione aperta come operatore specializzato nella manutenzione di infrastrutture (sia under 30 che over 30) è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale, oppure un diploma quinquennale di liceo scientifico, unito al possesso della patente B ordinaria. Poiché le assunzioni saranno effettuate nella provincia autonoma di Bolzano, l’azienda richiede anche la dichiarazione di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici ufficiali della zona (italiano, tedesco o ladino) e il patentino di bilinguismo di almeno livello B1 (ex C) della lingua italiana e della lingua tedesca;

specializzato nella manutenzione di infrastrutture (sia under 30 che over 30) è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo tecnico-professionale, oppure un diploma quinquennale di liceo scientifico, unito al possesso della patente B ordinaria. Poiché le assunzioni saranno effettuate nella provincia autonoma di Bolzano, l’azienda richiede anche la dichiarazione di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici ufficiali della zona (italiano, tedesco o ladino) e il patentino di bilinguismo di almeno livello B1 (ex C) della lingua italiana e della lingua tedesca; per lavorare come addetto alla logistica il candidato deve avere un diploma quinquennale e l’abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori riconosciuta secondo la normativa vigente. È inoltre richiesta la disponibilità a lavorare su turni, mentre costituiscono requisiti preferenziali l’esperienza in ambito ferroviario o industriale e l’abilitazione all’utilizzo del carroponte;

il candidato deve avere un diploma quinquennale e l’abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori riconosciuta secondo la normativa vigente. È inoltre richiesta la disponibilità a lavorare su turni, mentre costituiscono requisiti preferenziali l’esperienza in ambito ferroviario o industriale e l’abilitazione all’utilizzo del carroponte; per il ruolo di macchinista la selezione richiede un diploma quinquennale ma con votazione di almeno 80/100 oppure il conseguimento di una laurea. Inoltre è necessaria la residenza certificata in Emilia Romagna da almeno sei mesi, la disponibilità agli spostamenti e al lavoro su turni (compresi notturni, festivi e fine settimana) e un’esperienza lavorativa documentabile di almeno cinque anni in contesti tecnico-operativi, preferibilmente in attività di manutenzione elettromeccanica, conduzione di impianti o mezzi complessi, coordinamento di squadre operative, gestione della sicurezza o servizi essenziali caratterizzati da elevata responsabilità;

la selezione richiede un diploma quinquennale ma con votazione di almeno 80/100 oppure il conseguimento di una laurea. Inoltre è necessaria la residenza certificata in Emilia Romagna da almeno sei mesi, la disponibilità agli spostamenti e al lavoro su turni (compresi notturni, festivi e fine settimana) e un’esperienza lavorativa documentabile di almeno cinque anni in contesti tecnico-operativi, preferibilmente in attività di manutenzione elettromeccanica, conduzione di impianti o mezzi complessi, coordinamento di squadre operative, gestione della sicurezza o servizi essenziali caratterizzati da elevata responsabilità; la selezione di un specialista junior in Pso contract è riservata infine alle persone appartenenti alle categorie protette, in possesso di diploma quinquennale e con esperienze, anche brevi e fino a due anni, nella gestione dei contratti, negli acquisti, nel procurement o nell’amministrazione. È preferibile un diploma economico-amministrativo, mentre costituiscono elementi aggiuntivi una laurea in discipline economiche, giuridiche o gestionali oppure master e corsi specialistici in contrattualistica, appalti, procurement e compliance.

Stipendi e contratti

Le condizioni economiche e i contratti di assunzione in Trenitalia variano a seconda del ruolo e, in alcuni casi, anche della fascia d’età del candidato. Nel dettaglio:

per la figura di operatore specializzato nella manutenzione di infrastrutture, l’orario di lavoro è fissato in 38 ore settimanali su cinque giorni, con turni che possono coprire tutte le fasce orarie della giornata e un periodo di reperibilità che, di norma, arriva fino a sette giorni al mese. Per i candidati under 30 l’inserimento avviene con un contratto di apprendistato (nei primi 24 mesi la Ral è di 28.874,80 euro con inquadramento E1, mentre dal 25° al 36° mese sale a 29.332,32 euro con livello D3). Per i candidati over 30, invece, l’assunzione avviene direttamente con contratto a tempo indeterminato , livello D3, con una Ral di 29.332,32 euro. In entrambi i casi il pacchetto retributivo comprende inoltre buoni pasto, welfare integrativo, assistenza sanitaria e Carta di libera circolazione;

su cinque giorni, con turni che possono coprire tutte le fasce orarie della giornata e un periodo di reperibilità che, di norma, arriva fino a sette giorni al mese. Per i candidati under 30 l’inserimento avviene con un contratto di (nei primi 24 mesi la Ral è di 28.874,80 euro con inquadramento E1, mentre dal 25° al 36° mese sale a 29.332,32 euro con livello D3). Per i candidati over 30, invece, l’assunzione avviene direttamente con contratto , livello D3, con una Ral di 29.332,32 euro. In entrambi i casi il pacchetto retributivo comprende inoltre buoni pasto, welfare integrativo, assistenza sanitaria e Carta di libera circolazione; per la posizione di capotreno, il contratto prevede l’organizzazione del lavoro su turni , programmati ma non cadenzati, con possibilità di lavoro notturno, nei weekend e nei giorni festivi. L’inserimento avviene tramite apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, con una Ral di 31.497 euro, a cui si aggiungono welfare e assistenza sanitaria integrativa;

, programmati ma non cadenzati, con possibilità di lavoro notturno, nei weekend e nei giorni festivi. L’inserimento avviene tramite della durata di 36 mesi, con una Ral di 31.497 euro, a cui si aggiungono welfare e assistenza sanitaria integrativa; per diventare macchinista è previsto un percorso formativo specifico , propedeutico al conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida dei treni. Dopo una prima fase teorica per ottenere la licenza comunitaria, segue un percorso teorico-pratico per il certificato complementare e un periodo di addestramento a bordo treno. Il contratto offerto è a tempo indeterminato , con una Ral compresa tra 33.000 e 35.000 euro, oltre a welfare e assistenza sanitaria integrativa;

, propedeutico al conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida dei treni. Dopo una prima fase teorica per ottenere la licenza comunitaria, segue un percorso teorico-pratico per il certificato complementare e un periodo di addestramento a bordo treno. Il contratto offerto è a , con una Ral compresa tra 33.000 e 35.000 euro, oltre a welfare e assistenza sanitaria integrativa; Per i ruoli di biglietteria e customer service, l’assunzione avviene con apprendistato professionalizzante di 36 mesi e una Ral di 31.423 euro;

di 36 mesi e una Ral di 31.423 euro; per la posizione di addetto alla logistica, l’offerta prevede direttamente un contratto a tempo indeterminato , inquadrato con il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, livello F, con una Ral di 23.412,06 euro;

, inquadrato con il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, livello F, con una Ral di 23.412,06 euro; per il ruolo di junior specialista contratti di servizio, l’assunzione è a tempo indeterminato, con inquadramento al livello B3 e una RAL di 33.240,26 euro. Il pacchetto retributivo include anche smart working, welfare, buoni pasto, assistenza sanitaria e Carta di libera circolazione.

Ruolo Retribuzione annua lorda (Ral) Benefit e altre condizioni Operatore manutenzione infrastrutture (under 30) dal 1° al 24esimo mese: 28.874,80 €

dal 25esimo al 36esimo mese: 29.332,32 € Buoni pasto, welfare integrativo, assistenza sanitaria, Carta di libera circolazione Operatore manutenzione infrastrutture (over 30) 29.332,32 € Buoni pasto, welfare integrativo, assistenza sanitaria, Carta di libera circolazione Capotreno 31.497,00 € Welfare integrativo, assistenza sanitaria Macchinista Tra 33.000,00 € e 35.000,00 € Welfare integrativo, assistenza sanitaria Addetto biglietteria e customer service 31.423,00 € Welfare integrativo Addetto alla logistica 23.412,06 € Welfare integrativo Junior specialist contratti di servizio 33.240,26 € Smart working, welfare integrativo, buoni pasto, assistenza sanitaria, Carta di libera circolazione

Quando e come candidarsi

Gli interessati alle posizioni aperte possono inoltrare la propria candidatura tramite la piattaforma FS Careers. Nella pagina sono riportati tutte le ricerche attive e, una volta selezionato quello di proprio interesse, è possibile procedere registrandosi al portale e compilando il relativo form. In questa fase viene richiesto di caricare il proprio curriculum vitae aggiornato e tutta una serie di informazioni necessarie nella fase di recruiting.

La raccolta dei cv viene però avviata e chiusa entro un determinato arco di tempo. Di seguito le scadenze entro cui inviare le domande per gli annunci rivolti ai diplomati.