La compagnia privata di treni ad alta velocità cerca personale di terra per l'assistenza clienti in sei diverse stazioni ferroviarie. Ecco i requisiti per candidarsi.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Italo assume hostess e steward da impiegare in 6 stazioni sul suolo nazionale

La compagnia ferroviaria Italo ha avviato una ricerca per la selezione di hostess e steward di stazione. L’opportunità riguarda l’inserimento operativo negli impianti dell’alta velocità dislocati lungo la penisola, con compiti dedicati all’assistenza clienti, alla vendita e al presidio degli spazi commerciali.

L’iter di selezione sarà gestito dalla società interinale Adecco e prevede la partecipazione obbligatoria a un percorso formativo gratuito della durata di tre settimane, la cui partenza è fissata per il 17 novembre 2026.

Quali sono le sedi di lavoro

La ricerca è attualmente indirizzata a integrare il fabbisogno di personale in sei stazioni ferroviarie:

Milano;

Venezia;

Bologna;

Firenze;

Roma;

Napoli.

In cosa consiste il lavoro

Il personale selezionato svolgerà le seguenti attività:

vendita dei biglietti e dei servizi commerciali distribuiti dal gruppo nelle biglietterie e nelle lounge;

accoglienza, informazione e supporto continuo ai viaggiatori in transito;

gestione delle anomalie di servizio e risoluzione delle segnalazioni della clientela;

decoro, riordino e presidio operativo degli ambienti di stazione;

collaborazione diretta con i dirigenti di stazione per l’organizzazione delle attività d’impianto.

Stipendio e benefit

L’inquadramento contrattuale prevede l’applicazione del Ccnl Trasporto Viaggiatori di Livello E3.

Il trattamento economico comprende:

retribuzione lorda mensile pari a 1.630,79 euro (corrispondente a una Ral annua di 22.800 euro);

buoni pasto del valore di 7,50 euro per ogni giornata lavorativa svolta.

Quali sono i titoli minimi e preferenziali richiesti

Per accedere alla selezione occorre essere già in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:

diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure laurea;

esperienza professionale comprovata di lavoro nel retail o comunque a contatto con il pubblico di almeno 1 anno;

padronanza fluente della lingua inglese parlata e scritta;

disponibilità al lavoro organizzato su turnazioni, inclusi i giorni festivi e i fine settimana.

Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienze lavorative o di studio all’estero, unitamente a spiccate doti di orientamento al cliente, propensione alla vendita proattiva e flessibilità relazionale.

Come candidarsi

La gestione delle candidature è curata dalla piattaforma digitale Adecco, ma per accedervi bisogna passare attraverso la pagina ufficiale di Italo dedicata alle carriere. Ogni stazione ha il suo specchietto dedicato.

Durante la procedura di registrazione sarà necessario compilare i campi anagrafici e allegare il proprio Curriculum Vitae in formato pdf o doc.

Altre selezioni aperte

Le assunzioni promosse da Italo procedono in parallelo con altri importanti piani d’ingaggio attivi nel comparto della mobilità e dei servizi. Si segnalano le ricerche di personale per il reclutamento di diplomati e laureati in Ferrovie dello Stato, i contratti a tempo indeterminato proposti da Sicuritalia anche per candidati senza esperienza e le selezioni avviate da Amazon con il Graduate Program per neolaureati senza esperienza.