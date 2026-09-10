Coop, tra le principali insegne della grande distribuzione organizzata in Italia, ha aperto le candidature per l’edizione 2026 del proprio programma di reclutamento e formazione indirizzato a giovani neolaureati.
La proposta di Coop Next New Generation si caratterizza per una formula strutturata che unisce l’assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato alla fruizione gratuita di un Master di secondo livello focalizzato sulle dinamiche gestionali del settore retail.
Indice
Inquadramento contrattuale e struttura del percorso
A differenza dei classici itinerari di tirocinio o stage, i candidati individuati per partecipare a Next New Generation sottoscrivono fin dal primo giorno lavorativo un contratto di lavoro stabile.
L’impianto del programma prevede un’articolazione di 12 mesi suddivisa in vari moduli operativi:
- assunzione con contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata ai livelli d’ingresso della dirigenza o dei quadri di settore;
- frequenza di un Master specialistico finanziato interamente dalla cooperativa e svolto in collaborazione con istituti accademici di primo piano;
- esperienza sul campo tramite rotazione nei reparti strategici, quali risorse umane, commerciale, logistica, marketing e controllo di gestione;
- affiancamento continuo da parte di un tutor aziendale per il monitoraggio della crescita professionale.
I Master proposti da Coop Next New Generation
Il percorso didattico abbinato all’inserimento lavorativo è progettato per fornire una visione a 360 gradi sulla gestione delle grandi aziende operanti nella grande distribuzione organizzata.
Le discipline di specializzazione sono le seguenti:
- marketing e comunicazione;
- rete di vendita e sviluppo;
- supply chain;
- risorse umane;
- sostenibilità e innovazione;
- IT e organizzazione.
I requisiti di partecipazione
Il bando di selezione fissa determinati criteri d’accesso rivolti al pubblico dei neolaureati, i quali per risultare idonei devono:
- aver conseguito una laurea magistrale o specialistica, sia di ambito economico e tecnico che umanistico, con una valutazione pari o superiore a 100 su 110;
- non aver compiuto 28 anni di età;
- avere una buona conoscenza della lingua inglese;
- saper padroneggiare i principali strumenti informatici d’ufficio;
- essere disponibili a trasferte o trasferimenti negli uffici direzionali presenti nelle diverse regioni di competenza della cooperativa.
Fasi di selezione e data di scadenza
L’iter di valutazione si sviluppa attraverso prove di gruppo, test attitudinali e colloqui individuali motivazionali gestiti dai responsabili del personale di Coop. Le istanze di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 13 settembre.
Invio della candidatura
Gli aspiranti partecipanti possono trasmettere il proprio profilo accedendo alla landing page dedicata al programma Next New Generation di Coop.
All’interno della piattaforma occorrerà individuare la pagina dedicata al progetto neolaureati, compilare la scheda anagrafica in tutte le sue parti e caricare il Curriculum Vitae insieme a una lettera di presentazione.
Altre opportunità di lavoro
L’iniziativa d’inserimento promossa da Coop si affianca alle diverse opportunità d’impiego aperte nei settori della mobilità e dei servizi. Risulta possibile esaminare la selezione di Trenord per la formazione di nuovi capitreno, il programma d’inserimento gestito da Primark e le selezioni di Uniqlo per l’avvio alla carriera di store manager.