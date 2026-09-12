Opportunità di carriera internazionale nel settore Stem e MedTech. Laureandi e neolaureati saranno inseriti in un percorso formativo di 24 mesi con contratto full-time e a tempo indeterminato.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Essilor Luxottica assume laureati e laureandi a tempo indeterminato

EssilorLuxottica, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche e occhiali, ha aperto le selezioni per la nuova edizione dell’Operations Talent Program.

Il progetto è indirizzato a giovani talenti e neolaureati provenienti da percorsi di studio in ambito scientifico, tecnologico e medico. La multinazionale offre un percorso d’inserimento strutturato della durata di due anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’avvio del programma.

A chi si rivolge la selezione e requisiti richiesti

La ricerca è destinata a laureati o laureandi, che abbiano completato o stiano per concludere un corso di laurea magistrale o specialistica nelle discipline Stem, dunque scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, oppure in tecnologia e ingegneria medica.

I profili ricercati devono possedere:

solide competenze analitiche e predisposizione verso l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

eccellente padronanza della lingua inglese per la gestione dei progetti internazionali;

attitudine al lavoro in contesti multiculturali e disponibilità alla mobilità geografica;

interesse per ambiti operativi quali automazione, manifattura avanzata, ingegneria, wearable tech e supply chain.

Struttura del percorso e rotazioni internazionali

Il programma di EssilorLuxottica si articola in 24 mesi e prevede un percorso formativo e professionale strutturato su più livelli:

nei primi sei mesi i candidati saranno accolti e inseriti nei processi aziendali attraverso sessioni guidate dai leader, con il fine di comprendere il modello di business integrato e i processi produttivi;

durante il secondo semestre, denominato “Transformative Competencies Path”, i tirocinanti saranno chiamati a sviluppare maggiori competenze tecniche e di leadership, in collaborazione con centri di ricerca di livello internazionale;

al termine del primo anno, inizia la fase di “Job Rotation”, durante la quale i candidati verranno assegnati a progetti operativi reali e due rotazioni di ruolo previste all’interno degli hub globali del gruppo in Italia, Francia, Stati Uniti, Cina e Thailandia;

nel quarto semestre c’è l’inserimento definitivo, che permette alle risorse di proseguire il proprio percorso professionale all’interno dell’azienda.

Condizioni contrattuali e pacchetto di benefit

I candidati selezionati vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato. Il trattamento economico prevede una retribuzione commisurata al profilo, a cui si aggiungono la copertura sanitaria integrativa, sconti sui prodotti aziendali, piani di incentivo e l’accesso alla rete internazionale della community OTP.

Le fasi della selezione e scadenze

L’iter di reclutamento è suddiviso in quattro momenti valutativi:

invio delle candidature online e prima valutazione virtuale tra giugno e settembre 2026;

colloqui individuali e sessioni di assessment di gruppo a distanza tra luglio e settembre 2026;

fase finale di selezione in presenza presso le sedi aziendali tra settembre e ottobre 2026;

avvio del percorso e onboarding dei partecipanti nel mese di novembre 2026.

Dato che si sta per chiudere la finestra della prima e della seconda fase, si consiglia agli interessati di inviare tempestivamente la propria istanza d’interesse al programma di EssilorLuxottica.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti partecipanti possono inviare il proprio profilo registrandosi sul portale carriere ufficiale attraverso la sezione dedicata all’Operations Talent Program di EssilorLuxottica.

All’interno della piattaforma occorrerà compilare il form con le informazioni personali e accademiche, allegando il Curriculum Vitae in lingua inglese.

Altre opportunità di lavoro

Il programma internazionale promosso da EssilorLuxottica si affianca alle diverse selezioni aperte nel settore industriale e dei servizi. È possibile valutare la nuova edizione di Next New Generation indetta da Coop per l’assunzione di neolaureati con Master integrato, il corso di formazione professionale finanziato da Trenord per capitreno o le selezioni indette da Primark e Uniqlo.