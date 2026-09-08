Base grigio scuro tendente all'argento, dettagli dorati e richiamo alla Fides romana: il nuovo kit Adidas dei giallorossi tra lealtà e storia

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IPA

La Roma ha presentato la sua terza maglia per la stagione 2026-27 di Serie A e sta mettendo in crisi i suoi tifosi. Non perché non piaccia, anzi, ma perché chi ha il cuore giallorosso le vorrebbe tutte. Un po’ come accaduto ai sostenitori del Napoli quest’anno.

Un kit dal colore inedito e dal forte richiamo alla storia del club. Una mossa vincente, con un grigio scuro tendente all’argento, marchiata Adidas e con sul retro del colletto una scritta destinata a convincere moltissimi indecisi: “Lotta con il cuore”. Se a ciò si aggiunge il fatto che la squadra di Gasperini sta dando ottimi segnali in campo, è facile prevedere un boom di vendite.

Com’è fatta la terza maglia della Roma

Come detto, il terzo kit dei giallorossi ha una base grigio scuro, che fa da cornice ai tradizionali colori del club, richiamati nei dettagli sulle maniche e sul collo. La società ha spiegato come il concept si ispiri alla Fides romana, dunque all’antica virtù della lealtà, della fiducia e dell’unità.

Un’idea di legame profondo tra squadra e tifosi, dunque. Una terza maglia davvero speciale, arricchita da richiami preziosi, come gli accenti dorati sulle maniche. Lo stemma, tradizionale, campeggia al centro del petto, incorniciato da un motivo intrecciato. Il tutto in tessuto Adidas CLIMACOOL+, ideato per la traspirazione e la libertà di movimento (per chi volesse sfruttarla sul campetto con gli amici, oltre che per andare allo stadio).

Lotta con il cuore: il significato del colletto

Non possiamo parlare di certo di uno slogan qualsiasi. Il retro del colletto della terza maglia della Roma nasconde la scritta “Lotta con il cuore”, che è un coro storico della curva. Un invito alla combattività e all’attaccamento alla maglia, che accompagna ormai da anni i calciatori.

Il tutto è unito al concetto di Fides, come detto, esprimendo un messaggio di solidarietà e generando un filo diretto tra chi scende in campo e chi sostiene il gruppo dagli spalti. Un modo per parlare direttamente al cuore dei tifosi.

Quanto costa la terza maglia della Roma

La vendita ha inizio martedì 8 settembre. Il via è stato dato con un video pubblicato sui social del club, con protagonisti Paulo Dybala e l’attore Edoardo Leo. È possibile acquistarla nei negozi fisici, sullo shop online ufficiale e nei vari shop e canali Adidas selezionati.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione replica (più economica) ha un costo di 100 euro. Se invece si desidera quella “authentic”, identica dunque a quella indossata dai calciatori in campo, la spesa sale a 150 euro. La maglia per bambini, invece, si ferma a 75 euro. Il tutto in linea con lo standard dei grandi club europei.