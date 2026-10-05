Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Sicuritalia assume personale senza esperienza in molte Regioni del Paese

La società Sicuritalia ha avviato un piano di reclutamento per selezionare 400 guardie giurate, oltre a diverse posizioni aperte per addetti alla sicurezza e specialisti di centrale operativa. Le assunzioni riguardano gran parte del territorio nazionale, con una forte concentrazione nelle regioni del Centro e del Nord Italia.

L’annuncio è rivolto anche a candidati senza esperienza pregressa. Inoltre, non sono previsti specifici vincoli di età o di titolo di studio. Per le posizioni operative che richiedono l’uso delle armi, l’azienda offre un percorso di formazione per l’ottenimento del porto d’armi e del decreto prefettizio.

Dove si lavora e come sono distribuiti i posti

Il piano di inserimento per le 400 guardie giurate prevede la seguente distribuzione dei posti:

200 posizioni aperte in Lombardia;

70 posizioni aperte in Veneto;

50 posizioni aperte in Emilia-Romagna;

50 posizioni aperte in Toscana;

i restanti posti in organico saranno distribuiti tra Piemonte, Liguria e Lazio.

I contesti operativi sono molto variegati e spaziano dai principali snodi infrastrutturali, come gli aeroporti o le stazioni ferroviarie, fino ai presidi sanitari e ospedalieri. Alcune unità di personale potrebbero essere destinate al presidio di siti industriali privati che ne abbiano fatto richiesta.

Quali sono le mansioni per i diversi profili

Le opportunità di inserimento si articolano su tre profili principali:

le guardie particolari giurate si occupano dei servizi di vigilanza armata, del controllo degli accessi alle strutture presidiate e del pattugliamento di infrastrutture critiche, aziende e presidi sanitari;

gli addetti alla sicurezza svolgono attività di sicurezza non armata, controllo dei flussi e accoglienza, con impiego prevalente nelle strutture della Grande Distribuzione Organizzata;

gli specialisti di centrale operativa saranno collocati prevalentemente nella sede di Milano per gestire gli allarmi, il monitoraggio della diagnostica di rete e il coordinamento delle pattuglie sul territorio.

Stipendio, contratto e welfare aziendale

L’inquadramento contrattuale avviene fin da subito a tempo indeterminato con l’applicazione del Ccnl Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e turnazione sulle 24 ore.

Per il profilo di guardia giurata, l’inserimento è previsto al 4°, 5° o 6° livello a seconda dell’esperienza pregressa e offre una retribuzione annua lorda compresa tra 18.100 euro e 22.400 euro, a cui si sommeranno i buoni pasto da 5,29 euro al giorno e un premio di risultato fino a 600 euro l’anno.

Per le figure non armate e gli specialisti di centrale sono previste fasce retributive analoghe integrate da piani di welfare aziendale dedicati, da un minimo di 528 a un tetto massimo di 770 euro all’anno, ed eventuali indennità giornaliere per i turni di centrale.

Requisiti per candidarsi

Per la candidatura nel ruolo di guardia giurata sono richiesti la maggiore età, la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, la condotta incensurata e l’idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Il mancato possesso immediato del decreto e del porto d’armi non preclude la selezione, poiché l’iter può essere gestito in affiancamento direttamente con l’azienda.

Gli interessati possono consultare i dettagli delle singole posizioni e trasmettere il Curriculum Vitae tramite la sezione dedicata alle selezioni operative sul portale ufficiale del gruppo Sicuritalia.

Altre opportunità di lavoro attive

Il piano di assunzioni di Sicuritalia dedicato a risorse senza esperienza si affianca a diverse altre offerte di lavoro ancora attive per il mese di ottobre. Si segnalano a tal proposito i nuovi inserimenti avviati da UniCredit per la rete di filiali sul territorio e i piani di recruiting promossi da Enel per il settore energetico.