ALDI organizza un Recruiting Day il 18 settembre dedicato alla selezione di magazzinieri, operai e assistenti logistici. Quali sono i requisiti ed quando è consigliabile inviare la propria candidatura.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Aldi assume operai e magazzinieri nel polo logistico di Landriano

ALDI ha programmato una giornata di selezione, prevista per il 18 settembre, per la ricerca di personale da inserire all’interno del proprio centro logistico di Landriano, in provincia di Pavia.

L’evento voluto dalla catena della grande distribuzione organizzata sarà strutturato come Recruiting Day in presenza, presso la sede operativa dell’hub distributivo.

Figure professionali ricercate

Le selezioni sono finalizzate alla copertura di diversi profili lavorativi, con contratti sia full time che part time:

addetti al magazzino, con mansioni legate alla preparazione della merce, alla selezione e controllo qualità delle merci e al supporto nelle attività di stoccaggio;

operai specializzati di magazzino, incaricati della movimentazione delle merci tramite l’utilizzo di carrelli elevatori elettrici e della gestione degli inventari;

assistenti per il centro logistico e per la sezione “Security Office”, che si dedicheranno alle procedure operative, al controllo degli accessi, all’ispezione dei mezzi e alla rendicontazione dei dati di magazzino.

Requisiti e titoli richiesti

I criteri di selezione variano a seconda del ruolo di destinazione all’interno del polo aziendale. Il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o diploma è sufficiente per accedere ai ruoli operativi, mentre per le mansioni amministrative e di sicurezza sono generalmente richiesti livelli accademici più elevati.

Per il posizionamento all’interno della catena di approvvigionamento, ai candidati interessati si richiede la disponibilità al lavoro su turni avvicendati, comprensivi di fasce serali o notturne, con flessibilità nella copertura dei giorni festivi e dei fine settimana.

Chi intende candidarsi per la posizione di operaio specializzato dovrà essere già in possesso del patentino per la conduzione del muletto. Per quanto riguarda invece gli addetti al magazzino, aver maturato un’esperienza pregressa nella movimentazione merce o nella logistica strutturata sarà valutata positively in fase di selezione, sebbene non costituisca requisito necessario.

Trattamento contrattuale e benefit

L’inquadramento lavorativo è regolato dal Ccnl del Commercio, con livelli retributivi commisurati al profilo e alla responsabilità:

per gli addetti al magazzino, l’inquadramento sarà di 5° livello, pari a 1.669,37 euro lordi mensili;

per gli operai specializzati, l’inquadramento sarà di 4° livello, pari a 1.793,04 euro lordi mensili di stipendio;

per gli assistenti è previsto invece un 3° livello, con una RAL annua pari a 27.933,78 euro.

Sede e modalità di partecipazione al Recruiting Day

Le selezioni dal vivo si svolgeranno il 18 settembre 2026 direttamente presso il centro logistico ALDI, situato in Via Stanislao Intini 7, a Landriano, in provincia di Pavia.

Per partecipare non è obbligatoria la prenotazione preventiva ed è possibile presentarsi al presidio d’ingresso muniti di Curriculum Vitae. Risulta comunque raccomandabile registrarsi in anticipo sulla piattaforma tramite la pagina degli eventi carriere ALDI per inoltrare la propria candidatura digitale.

Altre selezioni nel settore commerciale e industriale

Le assunzioni in programma al polo logistico ALDI si sommano alle ricerche aperte da altre aziende impegnate nella grande distribuzione o nella produzione. Per i laureati o laureandi in materie STEM è consigliabile esaminare l’Operations Talent Program promosso da EssilorLuxottica. Mentre chi preferirebbe un inserimento lavorativo all’interno del retail, sia Uniqlo che Primark stanno raccogliendo i curriculum per effettuare le proprie selezioni.