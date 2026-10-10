Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Lexroom assume neolaureati con il Graduate program

Dagli uffici legali alle sale riunioni delle multinazionali, l’intelligenza artificiale ha smesso di essere una promessa del futuro per diventare il motore quotidiano di ogni settore. In questo scenario di trasformazione, la startup Lexroom.ai, società italiana punto di riferimento nell’integrazione dell’AI nel mondo giuridico e societario, ha aperto le selezioni a Milano per la prima edizione del Graduate Program Sales. L’iniziativa si rivolge a neolaureati e giovani con massimo un anno d’esperienza pronti a guidare la rivoluzione tecnologica nel comparto commerciale.

L’opportunità offre un percorso d’inserimento accelerato in modalità di lavoro ibrida, con alternanza tra presenza nell’ufficio milanese e attività da remoto, supportato da un programma di formazione interna denominato Lexroom Sales Academy.

Come si articola il Graduate Program in 18 mesi

Il percorso ha una durata complessiva di 18 mesi ed è strutturato per trasformare i giovani talenti in Account Executive ad alte prestazioni attraverso tre fasi progressive:

primi 6 mesi come Rappresentante per lo sviluppo di piccolo-medio business, dedicati alla formazione sulle tecniche di generazione del canale di vendita, prospezione e contatto iniziale con le piccole e medie imprese;

successivi 6 mesi come Rappresentante per lo sviluppo di mercato di medie dimensioni, focalizzati sulla gestione di trattative di valore superiore, mappatura strategica dei clienti e contatto con interlocutori aziendali complessi;

ultimi 6 mesi come Account Executive Full-Cycle, dedicati alla gestione autonoma dell’intero ciclo di vendita, conduzione di sessioni dimostrative dei software AI, negoziazione e chiusura dei contratti.

Il programma prevede moduli formativi dedicati a metodologie di vendita, gestione del territorio, utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata ai processi commerciali e sviluppo della leadership.

Quanto si guadagna e benefit

L’offerta economica per la posizione presenta un trattamento retributivo tra i più elevati del settore per le figure giovanili:

retribuzione annua lorda compresa tra 40.000 euro e 60.000 euro, con paga base integrata da commissioni accelerate e senza tetti massimi;

possibilità di lavorare in smart-working;

erogazione di buoni pasto, assicurazione sanitaria integrativa e bonus di produzione legati al raggiungimento dei risultati.

I requisiti d’accesso e le competenze richieste

Per inoltrare la propria candidatura occorre possedere i seguenti requisiti:

laurea triennale o magistrale conseguita di recente oppure esperienza lavorativa non superiore a 12 mesi;

forte interesse per il mercato tecnologico, per l’intelligenza artificiale e per le vendite B2B;

ottima padronanza della lingua italiana e della lingua inglese parlata e scritta;

spiccata propensione al raggiungimento degli obiettivi, determinazione e capacità d’apprendimento rapido.

Come presentare la candidatura online

La gestione dell’iter valutativo avviene interamente in via telematica. Per consultare le specifiche dettagliate dell’offerta e trasmettere il proprio profilo occorre accedere alla pagina di Lexroom.ai e selezionare l’annuncio relativo al Graduate Program Sales | Italian Market (Milan).

All’interno della scheda della posizione sarà necessario compilare il modulo di registrazione e allegare il proprio Curriculum Vitae aggiornato.

Altre selezioni aperte nel settore della finanza e dei servizi

Oltre alle assunzioni promosse da Lexroom.ai, ci sono anche altre aziende di comparti diversi che cercano personale da assumere, a volte anche alla prima esperienza. A tal proposito, si segnalano il programma d’inserimento per diplomati e laureati avviato da UniCredit per la rete di filiali in Italia, le selezioni di Italo per la copertura di posti da hostess e steward di stazione e le ricerche di personale aperte da Amazon per rinforzare il comparto Hr.