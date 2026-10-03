La società romana Fp Servizi Integrati, attiva nel comparto vigilanza e sicurezza aziendale, ha avviato un reclutamento per la copertura di 10 posti di addetto antincendio da destinare alle strutture dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma (Fiumicino). Gli inserimenti avverranno nell’ambito dei servizi di presidio operativo gestiti per conto delle realtà clienti attive nello scalo.
L’opportunità rappresenta un canale d’accesso al lavoro in ambito aeroportuale accessibile anche a chi non possiede titoli di studio superiori o esperienze lavorative antecedenti nel ruolo.
Indice
In cosa consiste il lavoro
Gli operatori saranno integrati nelle squadre di sicurezza non armata con compiti dedicati alla prevenzione dei rischi e alla sorveglianza continuativa degli spazi aeroportuali.
L’attività si svolge su turni che coprono le 24 ore del giorno, articolati nelle fasce diurne e notturne, festivi compresi. Le mansioni principali comprendono:
- ispezione e monitoraggio delle aree a maggior rischio dell’aerostazione;
- verifica costante dell’accessibilità delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza;
- controllo dei presidi e dei dispositivi antincendio presenti nei terminal;
- segnalazione immediata di anomalie o situazioni di potenziale pericolo.
Quanto si prende di stipendio
L’inquadramento prevede un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi a tempo pieno, regolato dal Ccnl Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (Livello D).
Il compenso base parte da 1.281 euro lordi mensili su 14 mensilità complessive, cui si aggiungono le maggiorazioni per i turni notturni e festivi previste dal contratto di categoria. La retribuzione netta mensile ordinaria è stimata attorno ai 1.140 euro. Dal 1° dicembre 2026 la paga base tabellare per il livello D salirà a 1.300 euro lordi mensili.
Quali sono i requisiti obbligatori
Verranno presi in considerazione i profili in possesso delle seguenti qualifiche essenziali:
- licenza di scuola media inferiore;
- attestato di formazione antincendio rischio alto (livello 3) in corso di validità;
- patente di guida di categoria B;
- padronanza della lingua italiana.
Completano il profilo, a titolo preferenziale, una conoscenza base della lingua inglese, la familiarità con i principali strumenti informatici (pacchetto Microsoft Office) e la disponibilità immediata a lavorare su turni avvicendati.
Come ed entro quando inviare il Curriculum
L’iter di selezione è curato direttamente dall’azienda. Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite posta elettronica all’indirizzo recruiter@fpsi.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail il codice di riferimento ID P866C09.
Il Curriculum Vitae deve essere allegato in formato pdf o docx (preferibilmente su modello Europass), debitamente firmato e provvisto dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il file allegato dovrà essere rinominato indicando chiaramente il proprio nome e cognome. La scadenza fissata per la ricezione delle domande è le ore 23:59 del 5 ottobre 2026.
Altre selezioni aperte nel settore dei trasporti e dei servizi
La ricerca di personale per lo scalo di Fiumicino procede insieme ad altre proposte in diversi settori del mondo del lavoro. Si segnalano la campagna di reclutamento nei settori della produzione televisiva targata Rai, le selezioni per assistenti di volo in tutta Italia promosse da Wizz Air e i contratti a tempo indeterminato proposti da Enav per specialisti e analisti di dati.