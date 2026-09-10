Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 10 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 10 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 10 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come funziona il Superenalotto? A che ora chiudono le scommesse 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 08 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (162) 21 (87) 12 (84) 6 (56) 11 (54)
Cagliari: 34 (71) 11 (59) 26 (57) 37 (45) 82 (43)
Firenze: 66 (92) 24 (89) 74 (77) 49 (76) 40 (50)
Genova: 21 (74) 54 (70) 59 (53) 27 (50) 12 (48)
Milano: 90 (68) 57 (66) 67 (60) 84 (58) 61 (53)
Napoli: 11 (66) 77 (63) 78 (56) 66 (54) 17 (52)
Palermo: 13 (89) 68 (72) 20 (59) 31 (53) 26 (53)
Roma: 13 (78) 30 (61) 24 (44) 21 (44) 5 (42)
Torino: 25 (83) 90 (71) 3 (64) 8 (52) 44 (51)
Venezia: 31 (120) 68 (60) 67 (55) 71 (53) 64 (53)
Nazionale: 78 (94) 85 (64) 54 (63) 57 (56) 69 (51)

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