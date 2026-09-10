Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 10 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come funziona il Superenalotto? A che ora chiudono le scommesse 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 08 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (162)
|21 (87)
|12 (84)
|6 (56)
|11 (54)
|Cagliari:
|34 (71)
|11 (59)
|26 (57)
|37 (45)
|82 (43)
|Firenze:
|66 (92)
|24 (89)
|74 (77)
|49 (76)
|40 (50)
|Genova:
|21 (74)
|54 (70)
|59 (53)
|27 (50)
|12 (48)
|Milano:
|90 (68)
|57 (66)
|67 (60)
|84 (58)
|61 (53)
|Napoli:
|11 (66)
|77 (63)
|78 (56)
|66 (54)
|17 (52)
|Palermo:
|13 (89)
|68 (72)
|20 (59)
|31 (53)
|26 (53)
|Roma:
|13 (78)
|30 (61)
|24 (44)
|21 (44)
|5 (42)
|Torino:
|25 (83)
|90 (71)
|3 (64)
|8 (52)
|44 (51)
|Venezia:
|31 (120)
|68 (60)
|67 (55)
|71 (53)
|64 (53)
|Nazionale:
|78 (94)
|85 (64)
|54 (63)
|57 (56)
|69 (51)