Il parco a tema Disneyland Paris ha avviato le selezioni a Bari, anche per posti a tempo indeterminato, ma è necessario avere un livello B1 di francese

ANSA La mascotte di Mickey Mouse a Disneyland Paris

Disneyland Paris, il più importante parco a tema della casa cinematografica statunitense in Europa, ha avviato le selezioni per trovare nuovi lavoratori in Italia, a Bari. Saranno offerti anche contratti a tempo indeterminato, in vari ruoli all’interno della struttura del parco e dell’hotel adiacente.

Tra i benefici anche alcuni giorni di ambientamento in Francia, e diversi posti saranno disponibili anche senza esperienza pregressa in ruoli simili. Esiste però un requisito fondamentale, conoscere la lingua francese, in cui si terrà il colloquio. Il livello richiesto, però, non è particolarmente avanzato.

Disneyland Paris seleziona lavoratori a Bari

Il prossimo 8 ottobre Disneyland Paris svolgerà le proprie selezioni in Italia, a Bari, presso il Movenpick Hotel (l’ex Palace). Il parco a tema, il più importante di Disney in Europa e tra i più famosi al mondo, cerca nuovi lavoratori anche senza esperienza e con una buona conoscenza del francese.

Gli orari dei colloqui, che si svolgeranno tutti in una sola giornata, saranno:

dalle 9:30 alle 12;

Dalle 14 alle 17.

I posti offerti

Nel comunicato con cui Disney ha annunciato questa selezione si specifica che i posti a disposizione per questa selezione sono diversi. Anche i contratti potrebbero variare significativamente, pur essendo tutti a tempo pieno, per 35 ore settimanali. Potrà essere selezionato personale sia per posti di lavoro a tempo determinato, sia per contratti a tempo indeterminato.

I ruoli offerti sono sia nella struttura del parco sia in quella del grande hotel adiacente, e riguardano:

l’accoglienza degli ospiti;

la ristorazione;

il bar;

le cucine;

le biglietterie.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile prenotare un colloquio attraverso una pagina apposita del sito ufficiale. Questo passaggio, però, non è necessario. È anche possibile presentarsi semplicemente all’appuntamento fissato da Disney l’8 ottobre a Bari e tentare il colloquio immediatamente.

Niente esperienza ma conoscenza del francese: i requisiti

Lo stesso sito di Disney riporta che non è necessario avere particolare esperienza nei ruoli in cui ci sono posizioni aperte per potersi candidare:

Che tu sia alle prime armi o già qualificato ciò che conta è la tua motivazione e il tuo entusiasmo.

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Un requisito però è fondamentale: sapere il francese, che è anche la lingua in cui si svolgerà il colloquio. Il livello richiesto è B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. L’Institut Francaise definisce questo livello come “di soglia”. Una persona che parla francese B1:

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

L’ambientamento a Disneyland

Infine, una volta selezionati per il ruolo che si è scelto a Disneyland, il parco offrirà ai nuovi dipendenti due giorni di ambientamento nella struttura francese: “per scoprire i valori, la storia e la cultura Disney, di incontrare i team e di familiarizzare con il proprio ruolo”.