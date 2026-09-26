Il vettore aereo di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, Emirates Airlines, fa nuovamente tappa in Italia con delle selezioni territoriali volte alla copertura di posti per assistenti di volo. L’iniziativa di reclutamento è finalizzata all’inserimento del personale di bordo presso la base operativa centrale situata a Dubai.
Le giornate di colloquio permettono agli aspiranti cabin crew di sostenere gli iter valutativi direttamente con i selezionatori del gruppo. Nei centri urbani privi di eventi in presenza rimane sempre aperta la procedura per la candidatura digitale.
Indice
Quando ci sono i Recruiting Day
I prossimi appuntamenti valutativi in presenza sono programmati entrambi per il 29 settembre:
- Venezia, presso l’Hilton Garden Inn Venice di Mestre San Giuliano (Via Orlanda, 1);
- Palermo, presso il Mercure Hotel (Via Mariano Stabile, 112).
Per le restanti piazze nazionali come Milano, Torino, Napoli, Bari, Firenze e Trieste, la società raccoglie le schede anagrafiche sul portale carriere per la programmazione dei successivi eventi di selezione.
Quanto si guadagna e benefit aziendali
I candidati idonei saranno avviati a un periodo di addestramento pratico della durata di sette settimane e mezzo presso la sede di Dubai per il conseguimento degli standard operativi e di sicurezza.
Il trattamento economico complessivo per gli assistenti di volo è esente da imposizione fiscale diretta negli Emirati Arabi Uniti ed è così strutturato:
- paga base mensile stabilita in circa 4.835 dirham, pari a circa 1.220 euro;
- indennità oraria di volo fissata a 67 dirham per ogni ora di servizio effettivo, circa 17 euro l’ora;
- compenso medio mensile calcolato su 80-90 ore volate pari a circa 11.000 dirham netti, circa 2.800 euro;
- assegnazione di alloggio arredato e utenze domestiche a carico dell’azienda;
- trasporto gratuito da e per l’aeroporto di Dubai, lavanderia per la divisa aziendale e copertura sanitaria completa;
- un biglietto aereo annuale per il rientro in Italia e tariffe scontate per dipendenti, familiari e amici.
Come bisogna vestirsi per i colloqui
Per l’accesso alle selezioni si richiedono specifiche caratteristiche personali ed estetiche:
- compimento dei 21 anni d’età al momento dell’inserimento;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata;
- almeno un anno di esperienza nel servizio clienti o nei settori dell’ospitalità;
- altezza minima di 160 cm con portata delle braccia estese in alto fino a 212 cm;
- assenza di tatuaggi visibili con l’uniforme aziendale indossata e idoneità all’ottenimento del visto di lavoro a Dubai.
Durante le giornate di selezione è richiesto un abbigliamento formale business:
- completo o giacca e gonna per le candidate, con capelli raccolti e trucco curato;
- abito elegante con giacca e cravatta, viso rasato e acconciatura ordinata per i candidati.
Come prenotarsi ai Recruiting Day
Gli interessati possono presentarsi ai colloqui o inviare la propria scheda personale consultando la sezione carriere del gruppo. La procedura si esegue accedendo alla sezione lavora con noi di Emirates Airlines.
All’interno della piattaforma occorrerà individuare la sessione di selezione di riferimento o inviare una candidatura spontanea per i futuri reclutamenti allegando il proprio Curriculum Vitae in lingua inglese e le fotografie nel formato richiesto.
Altre selezioni aperte
Le assunzioni in ambito aeronautico previste da Emirates si affiancano ad altre opportunità aperte nel settore della mobilità e delle produzioni. Tra i reclutamenti attivi si segnala la selezione di Trenitalia, le ricerche per figure di staff a Milano targate UniCredit o le selezioni nel settore commerciale promosse da Leroy Merlin.