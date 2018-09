Rottamazione cartelle: prossima scadenza il 1° ottobre

editato in: da

Scadenza in arrivo per chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali. La prossima data da segnare sul calendario è quella del 1° ottobre per le cartelle con data 30 settembre. Dal momento che il 30 è un giorno festivo, come previsto dalla legge, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi lunedì 1° ottobre.

CHI È INTERESSATO – La prossima scadenza riguarda chi ha aderito alla prima versione della rottamazione, che consente di saldare i debiti fiscali senza interessi e sanzioni, versando le cifre indicate nella comunicazione ricevuta dalle Entrate. Per chi invece ha aderito alla rottamazione bis, è il secondo appuntamento su cinque.

Come ricordato sullo stesso sito dell’Agenzia delle entrate, sono in scadenza:

la quinta e ultima rata della definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016:

la seconda rata della definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

COSA SI PAGA – Per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

SE NON SI RISPETTA LA SCADENZA – In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la rottamazione non produce effetti e scatteranno di nuovo le procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione.

COME SI PAGA – Serve il bollettino Rav che indica la rata in scadenza al 30 settembre, ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute”, la cui copia può essere richiesta direttamente online sul sito dell’Agenzia. Tanti i canali di pagamento:

la propria banca;

gli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento CBILL;

il proprio internet banking;

gli uffici postali;

i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e ai circuiti Sisal e Lottomatica;

il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Leggi anche:

Rottamazione cartelle, più tempo per pagare le prossime rate

Rottamazione cartelle: come scegliere online quale pagare